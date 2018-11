Black Friday, la festa dels descomptes

Hi ha un "divendres negre" cada any en què els comerços ofereixen importants descomptes en tota classe de productes. Enguany, el Black Friday se celebrarà divendres vinent, 23 de novembre, en una iniciativa comercial que cada cop està més implantada a Catalunya.

L'origen del Black Friday l'hem de buscar als Estats Units, on tradicionalment els comerços ofereixen importants descomptes just l'endemà del quart dijous del mes de novembre, que és quan se celebra el Dia d'Acció de Gràcies (una festivitat molt important per als nord-americans).

A la pràctica, el Black Friday marcava l'inici de la campanya de les compres nadalenques als EUA, i ara aquesta campanada de sortida també sona a casa nostra.

De fet, moltes botigues ja no només cenyeixen aquest dia de grans descomptes al divendres en qüestió, sinó que allargaran les atractives promocions tot el pròxim cap de setmana. I hi ha alguns establiments que opten per estendre els preus rebaixats a tota la setmana del divendres en si. Així que des de dilluns vinent ja podem trobar veritables gangues.

Tecnologia i molt més

Quan el nom de Black Friday va començar a aparèixer a casa nostra, la proposta estava molt vinculada a l'àmbit de la tecnologia. Era una jornada en què hi havia grans oportunitats a l'hora de comprar televisors, mòbils, tablets o ordinadors. Però poc a poc aquell inici lligat als aparells electrònics, als "gadgets", s'ha anat diversificant i avui el "divendres negre" ens porta descomptes en molts articles i serveis, des de moda a joguines o productes per a la llar, passant per reserves d'hotels, viatges, restauració... Fins i tot trobarem descomptes a alguns concessionaris.

L'oferta heterogènia del Black Friday mostra l'acceptació creixent amb què compta entre els consumidors. De fet, tres de cada cinc espanyols asseguren que participaran al Black Friday d'aquest any.

89 euros de mitjana

De cara a la campanya del Black Friday d'enguany, la companyia American Express ha quantificat que cada espanyol s'hi gastarà una mitjana de 89 euros, segons indica el "Baròmetre de tendències en les compres nadalenques 2018". Aquesta xifra representa un increment del 9 per cent respecte al Black Friday de l'any passat. Els "millenials" (la generació amb una edat situada entre els 20 i els 35 anys) seran els que més compraran de cara al Black Friday. En concret s'hi gastaran una mitjana de 99 euros.

La tecnologia encapçala un any més les preferències de compra per al Black Friday, seguida de la moda i els complements i, en tercer lloc, els productes culturals, que inclouen llibres i música, segons l'esmentat estudi d'American Express. El Black Friday se celebra, de fet, tant en el canal online com en el petit comerç i les grans superfícies. És una data cada vegada més important. Segons la consultoria GFK, les compres a Espanya durant la setmana del Black Friday són fins a un 322 per cent superiors a les registrades durant la setmana prèvia al mateix.

Això suposa per a les botigues una injecció positiva en començar la campanya del Nadal i també una forma de treure estoc.

Cites complementàries

Val a dir que el Black Friday no ve sol, sinó acompanyat i complementat pel Ciber Monday, que tindrà lloc dilluns dia 26 de novembre. Serà una jornada per trobar descomptes a través d'internet. Una altra campanya que sol produir-se passat el Black Friday és el Giving Tuesday, que tindrà lloc dimarts 27 de novembre. En aquest cas es tracta d'una cita solidària, que promou que les persones col·laborin i facin donatius a oenegés i a altres entitats d'ajuda als més necessitats.

I com a cita ja passada, la de l'11 de novembre, el Dia del Solter, que el gegant xinès d'internet Alibaba ha convertit en un veritable Black Friday asiàtic. El nostre "divendres negre", però, és un altre. I ja el tenim a tocar.