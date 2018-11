"Quiero seguir como alcalde por responsabilidad"

El alcalde, Alfredo Vega, cumple un año en el cargo formalizando su candidatura a las primarias del PSC, que en los próximos días proclamará a su candidato a la alcaldía. Vega quiere continuar al frente de la ciudad "por responsabilidad, se lo debo a mi partido y a Terrassa", dice. El dirigente político reflexiona en una entrevista a Diari de Terrassa sobre el último año político y recuerda las causas que rodearon la marcha de Jordi Ballart y cinco concejales socialistas doce meses atrás. "Nos íbamos a la oposición, ése fue el detonante de todo", explica. Vega ya se ha entrevistado con el exconseller terrassense Josep Rull en la prisión de Lledoners. "No lo he dicho porque no podía hacer ese gesto rodeado de cámaras."

¿Cree que el PSC volverá a ganar las municipales del 26 de mayo?

No tengo ni idea de quién ganará. El pasado 21 de diciembre ganó Ciutadans en Terrassa y yo jamás lo habría pronosticado. Pero ese resultado no se repetirá. La ciudadanía vota distinto en la proximidad. Además, en este momento el voto es completamente volátil y todo dependerá de cómo lleguemos al 26 de mayo. A mi ahora lo que me preocupa es cómo avanza la ciudad y, aunque haré campaña, quiero centrarme en temas como la precariedad laboral.

¿Cree que Ballart le restará votos?