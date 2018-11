¿Qué le parece pasar las recuperaciones de la ESO a junio?

Tras anunciarse la intención de Ensenyament de suprimir ya en este curso la convocatoria de evaluación extraordinaria de septiembre en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y trasladarla a la última semana de junio, Diari de Terrassa ha consultado esta semana a seis alumnos del INS Torre del Palau y seis más de la Escola el Cim.

Entre los entrevistados, hay muchos que consideran que esta medida tiene tanto ventajas como desventajas. Varios estudiantes consideran que este cambio podría ayudar a acabar con la actitud de algunos chicos y chicas que "se aprovechan de las recuperaciones en septiembre para no esforzarse demasiado durante el curso y después prepararse bien y aprobar después del verano". Además, algunos alumnos también creen que en junio "tienes todo el temario más fresco". Aun así, muchos jóvenes también destacan que en junio "tienes muchos trabajos y exámenes y hay menos tiempo para prepararse bien". En cambio, si las pruebas son en septiembre, según la opinión de varios estudiantes, "puedes aprovechar el verano para estudiar".

Aina Herrero Rodríguez

Estudiante de 4º de ESO en el INS Torre del Palau, 15 años

"No me convence. Si tienes que recuperar tres asignaturas en junio, que aún estás con clases, trabajos, etc. no tienes tanto tiempo para prepararte. Si las recuperaciones son en septiembre tienes más tiempo para preparar el examen y que te salga bien. Pero es verdad que hay alumnos que no se esfuerzan demasiado durante el curso y después se peparan bien y aprueban en septiembre."

Mauricio Chirca

Estudiante de 4º de ESO en el INS Torre del Palau, 15 años

"En junio tienes el temario más fresco pero normalmente cuando se va acabando el curso te ponen exámenes finales, trabajos, etc. y si tienes que recuperar varias asignaturas es más difícil. Si lo quieren cambiar, vería mejor que fueran en julio porque habría tiempo para prepararte y aun tendrías el temario fresco."

Sergio Padilla Clavero

Estudiante de 4º de ESO en el INS Torre del Palau, 15 años

"Esto ayudaría a acabar con la actitud de algunos alumnos que no hacen nada durante el curso y que en verano se ponen las pilas y aprueban en septiembre. Por otro lado, si tienes recuperaciones del tercer trimestre y recuperaciones de todo el curso y ambas son en junio, te vendrá todo de golpe."

Léa Bevan

Estudiante de 4º de ESO en el INS Torre del Palau, 15 años

"No lo veo bien. Es verdad que hay gente que no hace nada durante todo el curso y aprovecha las recuperaciones en septiembre para aprobar pero en junio tienes todo el estrés de final de curso, habrías acabado las clases y en pocos días tendrías los exámenes de recuperación. Yo nunca he tenido que ir a recuperación pero si tuviera que ir, tendría mucha más presión, no me vería capaz y seguramente acabaría haciéndolo peor que si el examen fuera en septiembre."

Carlos Morata Ferrando

Estudiante de 4º de ESO en el INS Torre del Palau, 15 años

"A una persona que suspenda solo una asignatura le va ir de lujo que lo cambien a junio porque tendrá el temario más fresco pero una persona que tenga que recuperar cinco materias lo tendrá muy difícil para aprobar, teniendo en cuenta que en junio hay los exámenes y trabajos de final de curso."

Brian Perdomo

Estudiante de 4º de ESO en el INS Torre del Palau, 15 años

"No veo justo que haya personas que no hacen nada durante el curso porque saben que van a poder recuperar en septiembre. Con este cambio a lo mejor se acabaría con esto. Si te queda solo una asignatura, no está mal que la recuperación sea en junio pero si a una persona le cuesta y le quedan cuatro se le juntará todo con los exámenes finales, trabajos, exposiciones, etc. e irá muy estresado. El cambio tiene tanto puntos positivos como negativos."

Pol Cirera Herrero

Estudiante de 3º de ESO en El Cim, 14 años

"A mi me parece bien. Después del verano no estamos tan conectados con la escuela. En junio lo tienes todo más fresco. Por otro lado, también me parece bien que ahora haya una concepción de currículum que trabaje más de forma competencial porque venimos a la escuela para aprender no para memorizar."

Berta Barcelona Clarés

Estudiante de 3º de ESO en El Cim, 14 años

"Creo que está bastante bien porque en junio tienes todos los contenidos más frescos y en verano no tienes que estar estudiando. Lo del cambio de concepción del currículum también lo veo bien porque creo que es mucho mejor aprender que memorizar."

Gerard Solaz Planas

Estudiante de 3º de ESO en El Cim, 14 años

"Lo veo bien. Con las recuperaciones en junio, tendrás los contenidos más frescos y no tendrás que preocuparte en verano pero es complicado que si con el trabajo hecho durante todo el curso no has aprobado te puedas preparar en pocos días y lograrlo en junio."

Mònica Barba Blanco

Estudiante de 4º de ESO en El Cim, 15 años

"Como punto positivo, tienes los contenidos más frescos en junio. Además, hay personas que en verano no pueden permitirse pagar a un profesor y otras, sí. Con las recuperaciones en junio se acabaría con esta diferencia. Como punto negativo, tienes menos tiempo para preparar el examen."

Mar Pomares Benages

Estudiante de 4º de ESO en El Cim, 15 años

"Si tienes dinero, siempre tendrás más posibilidades de aprender. También es muy importante ponerle ganas y esfuerzo pero entiendo que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Supongo que es más práctico hacerlo en junio porque para entrar a otro centro a hacer bachillerato o un ciclo formativo necesitas tener lo nota antes."

Arnau Torres Perendreu

Estudiante de 4º de ESO en El Cim, 15 años

"Yo preferiría seguir como ahora. Con las recuperaciones en septiembre, si en verano te implicas puedes aprobar. En junio es más difícil porque dispones de poco tiempo. Creo que si acaban siendo en junio habrá más suspensos."