La alerta sigue: más de cien actuaciones por el temporal

El día después del caos de agua lo dedicaron los servicios municipales a hacer recuento de las consecuencias de los aguaceros del jueves y a controlar las incidencias que ayer aún seguían candentes. Desde la madrugada del jueves y hasta las tres de la tarde de ayer, la policía y diversos departamentos del Consistorio habían realizado más de cien intervenciones: por cortes de tráfico, apagones, tapas de alcantarillado levantadas, árboles caídos. El plan de emergencia se mantenía activado en fase de alerta.

La avenida del Vallès estaba cortada a la circulación junto al tramo, próximo al campo de fútbol del San Cristóbal, donde una acera se derrumbó junto a la riera de Les Arenes, provocando lesiones leves a un peatón al que se le hundió el suelo bajo sus pies. Según explicaron testigos, otros transeúntes lo rescataron con el uso de unas cuerdas.

El tráfico, por el estado de algunas vías, centró las actuaciones municipales llevadas a cabo ayer, sobre todo por la Policía Municipal y el departamento de Gestión del Espacio Público, las brigadas municipales. En algunos casos los trabajos eran de oficio, por iniciativa propia. En otros se debían a llamadas de ciudadanos.

El corte de circulación en la avenida del Vallès, en sentido descendente, afectó al tramo comprendido entre la calle de Matagalls y la de Extremadura, y ayer se mantuvo esa interrupción del tráfico. También se cortó a la circulación rodada el carril Este, bajo el puente de la carretera de Rubí, pero ayer este trayecto quedó despejado.

Tapas de alcantarilla

La normalidad se restablece poco a poco tras los sobresaltos de un temporal de copiosa lluvia con una intensidad de miedo al mediodía del jueves. La línea 10 de autobuses no pudo acceder a Les Fonts durante varias horas. Dos paradas de la línea 5, la Salesians y la Watt, estuvieron también fuera de servicio a causa de la acumulación de agua en la calzada. Los bomberos actuaron en La Maurina. La riera del Palau era canal de aguas torrenciales. Varios coches se atascaron. Un par de tapas de alcantarillado volaron y golpearon sendos vehículos en la avenida del Vallès.

Hubo filtraciones en el Mercat de la Independència, ya afectado en otras ocasiones en su cobertura por la acción de la lluvia, y se cerró la biblioteca del distrito 4. Un apagón afectó a 4.000 abonados que recuperaron el suministro de manera progresiva. Un caos al que se sumaron las averías en semáforos. Cayeron muros y se desprendieron tierras en Les Martines, Can Gonteres y Can Palet de Vista Alegre. Y se restringió el uso de la pista de la zona deportiva de Can Jofresa por el derrumbe de parte de un talud.