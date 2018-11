Miki supera la Gala 8 de "OT" con nota

El terrassense Miki Núñez, concursante de "Operación Triunfo 2018", convenció anoche al jurado del programa con su interpretación de "Can we dance" de The Vamps y seguirá como mínimo dos semanas más en la Academia. "Por fin ha salido el Miki que yo sabía que existía. Creo que te has tenido que romper por dentro para que saliera un Miki menos conservador y obsesionado por afinar y con más ganas de disfrutar. Creo que te has preparado muy bien y eso lo tenemos que premiar. Es justo que esta semana cruces la pasarela", le dijo Joe Pérez-Orive.

En la Gala 8 del "talent show" musical que se emite desde el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa, los concursantes que más votos favorables recibieron por parte de los fans en la app del programa fueron Julia, Alba y Sabela pero el honor y el privilegio de ser la favorita recayó finalmente en la última,

Carlos Right fue el expulsado de la noche al recibir sólo el 43% de los votos de los espectadores, frente al 57% que recibió Marilia, que volvió a ser propuesta para abandonar la Academia junto a Famous, Marta y María. Mientras que los profesores de "OT" salvaron a Famous, los concursantes hicieron lo propio con María. Marilia y Marta, pues, son las nominadas de la semana.