Un año de los Cants per la Llibertat con mensajes especiales

foto nebridi aróztegui

Els Cants per la Llibertat cumplieron ayer un año de protesta pacífica en la calle en apoyo a los políticos independentistas presos y en el extranjero. A las 7.30 de la tarde, como cada día, los concentrados se dieron cita en el Raval de Montserrat, donde el encuentro adoptó un formato especial. Hubo mensajes del ex President de la Generalitat Carles Puigdemont desde Waterloo y del ex vicepresidente Oriol Junqueras desde Lledoners. En nuestra sección de opinión reproducimos por completo la carta enviada por Junqueras y que fue leída ayer. Además, la conmemoración contó con música en vivo y parlamentos del coordinador de la ANC, Mario Soria y de una representante de la Associació Catalana pels Drets Civils.