Miki canta esta noche "Can we dance" en la Gala 8 de "OT"

El egarenseNúñez, concursante de "", interpretará esta noche la canción "Can we dance" de The Vamps en la Gala 8 del programa, que se emite desde elParc Audiovisualde Catalunya, enLa semana pasada, el terrassense se salvó por los pelos de la nominación y en el primer pase de micros de esta semana Manu Guix le dijo que estaba demasiado energético y que su actuación tenía que ser más "cool".

La audiencia del "talent show" deberá decidir hoy entre Carlos Right y Marilia, que defenderán su permanencia en la Academia con "Everything" de Michael Bublé y "Hasta la raíz" de Natalia Lafourcade, respectivamente.

El programa presentado por Roberto Leal recibirá a varios artistas invitados: James Arthur, Carlos Baute, Marta Sánchez, David Bisbal y Greeicy. La artista y compositora Ruth Lorenzo ocupará la cuarta silla del jurado.