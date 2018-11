Cristina Salmerón no logra salvarse en "El got d'aigua" de TV3

La terrassense Cristina Salmerón no continúa en el programa de TV3

La terrassense Cristina Salmerón no continúa en el programa de TV3

La terrassense Cristina Salmerón resultó ayer eliminada en la segunda ronda del concurso de oradores de TV3, "El got d'aigua" al no convencer al jurado con un discurso en el que elogiaba los macarrones de la abuela. En cambio la segunda vallesana semifinalista, Joanna Rosell, de Sant Cugat sí que ha logrado clasificarse y pasar a la final. Los concursantes participaron en la experiencia de trabajar en la vendimia. El programa no registró buenos índices de audiencia debido, en parte, a su horario de emisión, a las 23.10 horas.