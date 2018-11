Cinco bandas actuarán en la 15ª edición del Puig Metal Festival

El próximo sábado vuelve el Puig Metal Festival, con la decimoquinta edición. Cinco serán las bandas protagonistas del evento programado el próximo sábado 17 de de noviembre en la sala Infierno. El precio es de 10€ si se compra de forma anticipada a través de las bandas, sala u organización, o 12€ en taquilla. La apertura de puertas será a las 6.30 de la tarde. En esta ocasión, las formaciones protagonistas son L'Òstia del Segle (rock duro- heavy, de Terrassa), No Holds Barred (thrash-death, de Girona), The Last Oblation (black-death, de Barcelona), Dekta (nu-metal melódico, desde Barcelona) e Incursed (viking metal, de Bilbao).