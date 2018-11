Josep Rull: "Nos acusan de rebelión desde un relato falaz"

Josep Rull, exconseller de la Generalitat de Catalunya, espera en la prisión de Lledoners el juicio en el que la Fiscalía le acusa de rebelión y la Abogacía del Estado, de sedición. Solicitan para él penas de 16 y 11 años de prisión en una vista oral que se presume que empezará en febrero o marzo próximos y que puede durar de cuatro a seis meses. Rull considera que el relato sobre el que se sustenta la acusación es falaz y que el poder del Estado es omnímodo y de extrema dureza. Afronta su juicio con preocupación por unas condiciones que prevé injustas e inhumanas.

La semana pasada tuvo que ser dura.

No fue agradable, no le voy a engañar. Los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado eran previsibles, pero cuando ves que te enfrentas a penas de prisión de dos dígitos es una situación que hay que gestionar.

También está la acusación de Vox.

Sí, me piden 74 años. Permítame que ni siquiera lo comente.

¿Están ustedes sorprendidos por las peticiones de penas?

Dejando al margen, como le he dicho la de Vox, no nos han sorprendido. Nosotros preveíamos una petición de penas de entre quince y veinte años. No íbamos desencaminados. La Fiscalía me pide dieciséis años y la Abogacía del Estado, once.

►Lea la entrevista completa en nuestra zona de suscripción