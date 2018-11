Miki se escapa por los pelos de la nominación en "Operación Triunfo"

Miki Núñez, el concursante terrassense de "Operación Triunfo 2018", tuvo una noche complicada en la gala que se celebró este miércoles. El egarense no convenció al jurado con su interpretación junto a Sabela del tema "No olvidarme de olvidar", de Rosana y Carlos Rivera, y fue propuesto para abandonar la Academia junto a Julia, Carlos Right y Marilia. "Nos emocionaste al principio pero tenemos la sensación de que te has estancado un poco, al menos a nivel interpretativo en el escenario. Tienes muchas cosas buenas pero sois un grupo con un talento increíble y al final son pequeños detalles los que marcan la diferencia. Nada me gustaría más que la semana que viene lo revientes y nos dejes con la boca abierta. Sé que puedes hacerlo pero esta semana te proponemos para abandonar la Academia", le dijo Manuel Martos.

La semana pasada, el jurado también dejó en duda a Miki, que fue salvado por el claustro de profesores. En esta ocasión, Noemí Galera y compañía eligieron a Julia para que siguiera en el "talent show".

Llegó el momento de las votaciones de los compañeros. Marilia y Miki empataron a tres puntos. El reglamento del concurso señala que, en esta situación, el voto del concursante favorito de la gala vale por dos. El favorito de la noche había sido Famous, que había dado su voto a Miki. De este modo, el terrassense cruzó la pasarela y Carlos Right y Marlia se convirtieron en los dos nuevos nominados. Precisamente Marilia ya había estado nominada esta semana y tan solo unos minutos antes se había salvado de la expulsión al obtener el 50,2% de los votos del público en su enfrentamiento con Noelia, que fue la eliminada de la noche.

La gala 7 de "Operación Triunfo 2018" fue el espacio más seguido de su franja, con 1.841.000 espectadores y 15,3% de cuota de pantalla.

La noche no estuvo exenta de polémica. Y es que la cuenta oficial de Twitter del programa colgó una foto donde se veía un papel con el veredicto del jurado sin que los chicos hubiesen presentado aún sus temas. El equipo de "OT 2018" salió al paso para desmentir el presunto tongo. "El jurado se reúne los miércoles a las 17h y visiona el ensayo del plató del martes. En base a eso, hacen una previsión que después cambian (o no) al ver la actuación final de la gala. Esta previsión es la que habéis visto en la foto", explicó el equipo de "OT". Sin embargo, sus explicaciones no terminaron de convencer a la audiencia.