Miki se salva por los pelos de la nominación en "OT"

Miki Núñez, el concursante terrassense de "Operación Triunfo 2018" se salvó anoche de la nominación en la gala 7 del programa gracias al voto de sus compañeros. El egarense no convenció al jurado con su interpretación junto a Sabela del tema "No olvidarme de olvidar", de Rosana y Carlos Rivera, y fue propuesto para abandonar la Academia junto a Julia, Carlos Right y Marilia. El claustro de profesores salvó a Julia y llegó el momento de las votaciones de los compañeros. Marilia y Miki empataron a tres puntos. El reglamento del concurso señala que, en esta situación, el voto del concursante favorito de la gala vale por dos. El favortio de la noche había sido Famous, que había dado su voto para que se salvara Miki. De este modo, el terrassense cruzó la pasarela y Carlos Right y Marlia se convirtieron en los dos nuevos nominados del programa. La canaria ya había estado nominada esta última semana y tan solo unos minutos antes se había salvado de la expulsión al obtener el 50,2% de los votos del público en su enfrentamiento con Noelia, que fue la eliminada de la noche.