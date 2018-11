El PP asegura que la inversión en los polígonos será "irrisoria"

Álex Rodríguez, portavoz del grupo municipal del PP, criticó ayer que el Ayuntamiento haya destinado un presupuesto "irrisorio y totalmente insuficiente" para la mejora de los polígonos industriales de Terrassa. Según recordó Rodríguez, "inicialmente el Ayuntamiento socialista no tenía previsto invertir ni un solo euro en este capítulo y gracias a la presión de partidos como el PP finalmente se han programado quinientos mil euros". El PP local cree que el Consistorio debería elevar esa cifra a un mínimo de dos millones de euros anuales porque las deficiencias en las zonas industriales son numerosas. "Existe una carencia de mantenimiento básico, que se debería hacer en toda la ciudad y obviamente en los polígonos". Pero no sólo se trata de falta de conservación, sino de déficits estructurales que se arrastran en "iluminación, conectividad, movilidad y en definitiva en mejoras de todo tipo", aseguró el portavoz popular. "El Ayuntamiento asegura que esta inversión está tapada en los presupuestos en partidas destinadas a tareas de mantenimiento en la calle que no son estrictamente para polígonos pero que también los engloba. Pero lo que vemos, de hecho, es que se están asfaltado calles en el centro y en algunos barrios, pero nada en las zonas industriales", añadió. Rodríguez hizo una rueda de prensa frente a la empresa Autocares Moyano, una pyme con más de treinta años de antigüedad y situada en la calle del Guadalquivir (polígono industrial de Can Palet) y avanzó que iniciará una ronda de reuniones con los empresarios de la zona para conocer de primera mano sus necesidades y debatir sobre la gestión municipal, que a su entender es "pésima", en materia de promoción económica.

Promoción económica

Al respecto, recordó que el área de promoción económica es la más "pequeña" del Ayuntamiento y la que "menor subida de dotación económica ha recibido para los presupuestos de 2019". En este sentido, apuntó que "teniendo el Ayuntamiento un presupuesto general de 198 millones de euros, esa área recibe poco más de cinco millones". Rodríguez defiende un aumento de esa dotación para que haya más actuaciones de índole de promoción económica y mejora de infraestructuras "porque sólo así ayudaremos a nuestras empresas para que puedan crear puestos de trabajo, que es la mejor política social que defendemos desde el PP". Por último Rodríguez, se refirió a los presupuestos municipales de 2019. "Han hecho lo de siempre: subir impuestos a personas físicas y jurídicas. Desde el PP plantemos bajar impuestos a todo el mundo y especialmente a las empresas, que son las que crean riqueza".