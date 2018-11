Castellers descargan el quatre de vuit y el set de set en su Diada de la Colla

El quatre de vuit, el set de set y el dos de set fueron descargados por Castellers de Terrassa, el domingo, en su Diada de la Colla. Una actuación que estrictamente hay que calificar de máximos, por lo realizado en los últimos ensayos y el número de efectivos, pero sin olvidar que "hemos estado ensayando para hacer más cosas que no hemos podido llevar a plaza, sobre todo porque ésta ha sido una temporada muy marcada y condicionada por las caídas", señala Carles Bistué, miembro de los blauturquesa.

La exhibición de la XXXIX Diada de la Colla de Castellers de Terrassa tuvo su preludio con éstos y las tres agrupaciones invitadas (Castellers de Castelldefels, Castellers de Sabadell y Castellers de la Sagrada Família) realizando simultáneamente, en el Raval de Montserrat, pilars de quatre que desplegaron carteles reivindicativos de "democràcia" y "llibertat presos polítics".

La colla anfitriona abrió, y lo hizo con el quatre de vuit, el tercero que descarga esta temporada, "y pienso que el mejor de los tres. Cuadrado en todo momento, perfecto."

El éxito con el quatre de vuit parecía llevar al tres en la segunda ronda, pero no pudo ser. "Con el tres, hemos tenido dos bajas importantes en un mismo piso. En los ensayos se habían probado alternativas con el tres de set net, que es el tronc que va por encima de la pinya en el vuit. Y en el último del viernes hicimos el tres de vuit hasta dosos." Esto es, que las pruebas realizadas eran las correctas y con buenos resultados, pero "a estas alturas de la temporada, no nos podíamos arriesgar a otra caída. La técnica debió pensar que no teníamos para el tres de vuit todo el rodaje que querían, y al final decidieron no llevarlo adelante".

En su lugar se optó por el set de set, que por tratarse de un castell que precisa de un gran número de camisas únicamente habían descargado este año en una ocasión, en la actuación de vigília de Festa Major. "Son siete rengles, y necesitas mucha gente para rodear la pinya. En anteriores ocasiones que lo planeamos, o faltaba alguien, o no habían suficientes cordons."

Tercera ronda, dos de set

La torre de set (este año ya completada en una veintena de ocasiones) fue el castell blauturquesa de la tercera ronda. La torre de vuit, que ya antes de la diada aparecía bastante más inaccesible que el tres de vuit, les quedará pues inédita este año a Castellers. "Es una pena que en una temporada en la que tantas veces hemos descargado la torre de set no hayamos podido probar la de vuit por falta de gente suficiente en los ensayos para el folre. Y sin ensayarla del todo no podemos llevarla a plaza", lamenta Bistué.

Castellers finalizaron con dos pilars de cinc. Y ya acabada la actuación, a las 2.15 de la tarde, repitieron el pilar de cinc amb folre de la canalla. Esto es, con jóvenes y adultos en la soca y el folre, pero con un pilar exclusivamente de niños.

En la vigilia, Castellers de Terrassa completaron el cinc de set, el dos de set, el quatre de set y el vano de cinc. Es decir,castells de la gama media de set, desarrollados, salvo la torre, con varios estrenos en los troncs. Subieron así a los gente que durante todo el año ha hecho pruebas de estos castells, pero aún no había formado parte de sus troncs en ninguna plaza. La colla invitada de vigilia fueron Castellers de Sant Adrià, que completaron el tres de sis y el tres de sis amb agulla.

LOS CASTELLS

Castellers de Terrassa. Quatre de vuit, set de set, dos de set y dos pilars de cinc.

Castellers de Sabadell. Tres de vuit, quatre de vuit y set de set

Castellers de Castelldefels. Quatre de set, intento desmontado de tres de set, cinc de sis y intento desmontado de tres de set

Castellers de la Sagrada Família. Tres de set, cinc de set y quatre de set.

Domingo, 4 de noviembre, Raval.