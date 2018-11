Miki cruza la pasarela de "OT" porque solo desafinó al final 

El participante terrassense de "Operación Triunfo" (OT), Miki Núñez se escapó por poco de ser nominado para expulsión en la sexta gala del programa concurso de TVE, el miércoles por la noche. Después de que las actuaciones por la permanencia de los nominados Marta y Damion se saldaran con la expulsión del segundo, diez concursantes cantaron en dúo, uno de ellos Miki, que en comandita con Natalía ofreció "Shallow", un tema de la película "Ha nacido una estrella", en la que es intepretada por Lady Gaga y Bradley Cooper.

A la hora de valorarlos, el jurado reconoció la dificultad de las interpretación en dueto, "porque siempre hay uno que brilla más que el otro", explicó Carlos Jean, cuarto miembro del jurado en esta gala. También porque es un tipo de interpretación que busca crear una intimidad, "lo que es complicado en un sitio tan grande, ante tanto público". Y tras este préambulo, el conocido música, productor y dj anunció que el jurado proponía para abandonar la Academi a Noelia, Marilia, María y Miki.

De estos cuatro concursantes, que en opinión del jurado habían tenido un nivel más bajo en los duetos, esta gala debía acabar con dos nominados para la expulsión, que defenderían su permanencia en la siguiente. Los otros dos habían de ser salvados de la nominación por los profesores de la Academia, uno, y los votos de sus compañeros concursantes, el otro.

"Has desafinado, cariño", le dijo Noemí Galera, la directora de la Academia, a Noelia. A Marilia, que había tenido "problemas con las segundas voces". También tuvo un comentario muy negativo para Maria, y finalmente a Miki le dijo que "solo has desafinado en la última frase". Estaba cantado. "Los profesores hemos decidido que quién debe cruzar la pasarela es Miki." Y el artista de Can Palet lo hizo tocando las manos alzadas de muchos de los asistentes a la emisión del programa en el Parc Audiovisual de Catalunya de nuestra ciudad.

Noelia y Marilia, nominadas

Llegó entonces el momento en que los nueve participantes restantes (los otros ocho más el salvado Miki) debían escoger el compañero que nominaban. La votación fue muy ajustada, y cuando Miki enseñó su voto, para la salvación de María, se produjo un empate entre ésta y Noelia. Pero el reglamento del concurso señala que, en esta situación, el voto del concursante denominado favorito de la gala vale por dos. La favorita de la noche del miércoles era Alba, que había dado su voto para que se salvara María. De modo que Noelia y Marilia fueron las nominadas de la gala, y ya se abrió la votación del público televidente que decidirá cuál de las dos sigue en "Operación Triunfo".