Arriba la festa de la castanyada

Tot i que cada cop hi ha més catalans que s´apunten a la moda del Halloween, una nit de terror plena de bruixes i vampirs, espectres i d´altres fenòmens del tot inexplicables, la celebració més típica a Catalunya la vigília de Tots Sants és la Castanyada, quan es mengen castanyes, panellets i moniatos i es beu vi dolç.

Hi ha diverses llegendes que expliquen l´origen de la tradició. Segons la més estesa, la nit que va del dia de Tots Sants (1 de novembre) al Dia dels Morts, els campaners feien sonar les campanes de les esglésies sense descans per avisar els veïns de l´arribada del moment de pregar pels difunts. El gran cansament que produïa moure les rudimentàries estructures dels campanars durant tantes hores feia necessari poder refer forces. Per això els campaners s´enduien castanyes, el fruit que més abundava en aquesta època de l´any, i alguna ampolla de vi dolç, per fer-les passar millor i, a la vegada, combatre el fred en els pocs moments de descans.

A finals del segle XVIII, aquest costum s´havia estès a tot Catalunya i havia esdevingut una pràctica popular. Així van aparèixer les castanyeres que es van fer molt populars pels carrers de pobles i ciutats, fins que es van convertir en tota una institució.

Darrerament s´ha desplaçat la celebració de la festa a la vigília de Tots Sants (la nit entre el 31 d´octubre i l´1 de novembre).

Avui dia, quan arriben aquestes dates, tornen a sortir les parades de castanyers i castanyeres i també parades de castanyes torrades portades per gent jove, que troben en aquesta tasca l´oportunitat de fer uns calerons per finançar les activitats de les seves associacions. Des de fa uns anys també se celebren castanyades populars a l´aire lliure, balls, i festes en discoteques.

A més de les castanyes, els panellets són també un menjar típic d´aquesta festa. Pel que fa al seu origen, hi ha qui parla d´una evolució dels antics àpats funeraris; mentre que altres els relacionen amb un costum lligat a la benedicció de pans. Aquest any, el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu mantenir les vendes i comercialitzar uns 250.000 quilograms de panellets.

Segons el gremi, el panellet de pinyons continua sent el preferit pels catalans, ja que aquesta varietat copa més del 75% de les vendes d´aquest tipus de dolç. Les ametlles, el cafè, la fruita confitada, la xocolata o el coco també en són ingredients habituals. Malgrat això, aquest any trepitgen fort novetats com els panellets de nabius deshidratats amb xocolata blanca o negre, els de castanya i els de crema catalana.

Junt amb totes aquestes varietats de panellets i les castanyes, a moltes taules també se serveixen moniatos al forn, un aliment dolç i molt nutritiu, i s´acompanyen amb moscatell.

A Terrassa ja fa dies que hi ha punts de venda de castanyes al carrer. Els forns i pastisseries també han començat a oferir panellets i moniatos, tot i que es preveu que els dies forts siguin el 31 d´octubre i l´1 de novembre.