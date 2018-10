Jazz desde Canadá con Rachel Terrien

La Nova Jazz Cava acogió el viernes el primero de los conciertos internacionales de la temporada, con la presencia de la trompetista canadiense Rachel Terrien, que presentó al frente de su cuarteto los temas de su último trabajo discográfico, "Why Don't You Try." Algo menos de un centenar de personas tuvieron la oportunidad de escuchar a esta premiada creadora, en exclusiva para Catalunya.