Los concursantes de "OT", de paseo

Lo habían pedido en más de una ocasión. Los concursantes de "Operación Triunfo 2018" querían salir de la Academia en la que pasan las 24 horas del día y poder respirar aire fresco durante unos minutos. El equipo del programa les concedió ayer este deseo. Famous, Julia, Carlos Right, Marilia, Noelia, Dave, Damion, Sabela, Alba Reche, Natalia, Miki, Marta y María, los 13 "triunfitos" que siguen aún en el concurso, hicieron ayer por la mañana una pequeña escapada para practicar deporte en el entorno natural del Parc Audiovisual de Catalunya, situado en Terrassa. Allí se encuentra la Academia y desde allí se emite "Operación Triunfo".

Tal y como ya hicieron los participantes de la anterior edición de "OT", los "triunfitos" quisieron inmortalizar el momento haciéndose una fotografía de grupo. En esta ocasión faltaba el presentador del programa, Roberto Leal, que el año pasado sí que acompañó a los chicos en su excursión hasta el Llac Petit. "Pero... ¿No me llamáis para estas cosas? Mira que me enfado y no respiro... Qué foto más bonita", escribió Leal en Twitter.

Precisamente ayer se cumplía un año del inicio de "OT 2017", y el pasado lunes, 17 años del comienzo de la primera edición del programa, que ha acabado siendo un gran fenómeno de masas.

El concurso vivirá esta noche una nueva gala en la que Dave o Carlos Right abandonarán la Academia. El australiano Vance Joy y la gallega Miriam Rodríguez, concursante de "OT 2017", serán los dos artistas invitados de la noche. Javier Llano será el cuarto miembro del jurado.