La audiencia de "OT" decide hoy entre Carlos Right y Dave

"Operación Triunfo 2018", el "talent show" musical que se emite desde el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa, celebra esta noche una nueva gala en la que se vivirá una nueva expulsión. Dave o Carlos Right abandonarán la Academia.

La canción "Me encanta (I Love It)" de las Nancys Rubias, ha sido el tema escogido para abrir la gala. Después, será el turno de los nominados: Dave y Carlos Right, que defenderán en solitario "Créeme" de Vicente Feliú y Silvio Rodríguez y "Tip Toe" de Jason Derulo, respectivamente. Natalia y Julia cantarán "Pienso en tu mirá" de Rosalía; Alba y Famous, "Fast Car" de Tracy Chapman (VS Jonas Blue ft Dakota); Damion y Sabela, "Volar" de Macaco; y María y Noelia el tema de Elle King, "Ex´s & Oh´s". Además, tres concursantes cantarán en solitario: Marilia con "Rather be" de Clean Bandit y Jess Glyne; el terrassense Miki con "El patio" de Pablo López; y Marta con "Y nos dieron las diez" de Joaquín Sabina.

El programa recibirá como artistas invitados al australiano Vance Joy y a la concursante de "OT 2017" Miriam Rodríguez, que estrenará en el plató su segundo single, "No!", compuesto en colaboración con Pablo López. Javier Llano ocupará la silla del cuarto miembro del jurado.