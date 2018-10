Guerra a las pintadas

Isabel Marquès, la Síndica de Greuges de Terrassa, aboga por la creación de un servicio para limpiar y eliminar las pintadas, tags y graffitis de las fachadas privadas de la ciudad, y solicita que se regule con una ordenanza el protocolo que han de seguir los particulares afectados, para pedir la actuación de este servicio.

Esta actuación de oficio de la Síndica, obedece a las quejas que ha recibido de varios propietarios, que se han visto afectados en sus inmuebles por actos incívicos y que han sufrido en las fachadas de sus fincas pintadas, tags o graffitis.

La Síndica de Greuges califica la normativa actual de "ambigua" y que no especifica nada y pide que "ha de especificarlo bien en cada caso y que no quede en el aire". Marquès manifestó que una primera respuesta por parte de la administración local ha sido que "no podemos limpiar lo de todos los sitios". La Síndica opina que la ciudad está muy sucia y demanda la creación de una brigada que se encargue especificamente de estos asuntos.

El Partido Popular de Terrassa, a través de su portavoz, Àlex Rodríguez, pidió públicamente al Ayuntamiento que haga "efectiva" esta propuesta de la Síndica de Greuges, Isabel Marquès.

