La fotoperiodista Joana Biarnés, hoy en el programa "Moments" de La 2

La pionera del fotoperiodismo en España, Joan Biarnés, habla de su larga trayectoria y recuerda sus inicios en una profesión donde tuvo que enfrentarse al masclismo imperante hoy (La 2, 18.35 h.) en el programa "Noms propis". Dirigido y presentado por Anna Cler, el espacio ofrece un retrato personal de Biarnés, ahora con 83 años, que siguió los pasos de su padre pero tuvo que luchar por hacerse un hueco en un oficio dominado por hombres. No obstante, indica que "el hecho de ser mujer, en cierta manera, me ha favorecido en algunas cosas. Creo que marcaba muy bien el terreno y no podía dejarme tomar el pelo por nadie. En el trabajo, nunca", explica la autora de reportajes gráficos exclusivos como las fotos de los Beatles en un hotel de Barcelona.

Biarnés también recordará su retirada del oficio. "Si tengo que seguir ganándome la vida haciendo trampas, haciendo un periodismo que no lo es me voy. Me vendí tas las máquinas y me dije se ha acabado. Y como me gustaba mucho cocinar aproveché que me fui a Eivissa para abrir el restaurante Ca na Joana", explica.