Angules: comença la temporada

És un dels productes del mar més preuats de la cuina d´autor. També és un dels plats protagonistes de la gastronomia del País Basc. Luxe i exclusivitat l´envolten. Preparat a la bilbaïna, amb alls i bitxo fa les delícies dels comensals que el comparteixen en aperitiu. Les angules són un plat exquisit que no es troba fresc tot l´any. És ara, a l´octubre, el millor moment per a poder-lo degustar fresc. És a l´octubre quan arrenca la temporada de pesca d´aquesta espècie a zones com el Delta de l´Ebre, on es troba un gran aiguamoll de 320 quilòmetres.

Fins al març els pescadors colliran aquesta espècie, l´aleví de l´angula. Degustar aquesta joia culinària, de textura lliscosa i gran sabor, és un plaer per als seus adeptes. Remoure la cassola i apropar la forquilla de fusta per assaborir un mos és una sensació única.

Què en sabem de les angules?

Tot i ser un preuat menjar encara en sabem poques coses de les angules. Sovint les confonem amb les gules, una versió low cost que algunes marques van comercialitzar per a rendibilitzar les angules. Però en realitat no tenen res a veure tot i que el seu nom i aspecte són molt semblants.

L´angula és l´aleví (cria acabada de néixer) de l´anguila i l´únic peix petit permès collir per les lleis de pesca. Quan es troba al mercat sol tenir un gran de pes i una mica més de 8 centímetres de mesura. Si es compren vives les angules són transparents però sovint es comercialitzen ja cuites.

L´única diferència entre els alevins i l´espècie adulta es troba en la porció comestible, la part no comestible de l´anguila és d´un 25%; en canvi, l´angula es menja íntegrament.

Amb un gran contingut en proteïnes l´anguila també posseeix diferents vitamines i minerals. Entre les vitamines, destaquen la vitamina A, B12 i D, per la seva condició de peix gras. De fet, l´anguila i l´angula són els peixos més rics en vitamina A i D. Quant als minerals, compte amb seleni, fòsfor, zinc i ferro. Respecte al zinc, l´anguila és el peix més ric de la llista.

A Espanya és un plat tradicional del Nord. La seva popularitat va començar a les cuines de Bilbao servit en una cassola de fang amb all i bitxo. D´allà es va estendre a les gastronomies de Biscaia i Guipúscoa i a tot el territori espanyol. Es coneix també a la cuina francesa, més concretament a les zones de Nantes, Rochelle i Bordeus. En amanida o combinades amb espàrrecs i espaguetis són molt autèntiques. Bon profit!