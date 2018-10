La maratón de donación de sangre espera que hoy sea el mejor día de la campaña

Son necesarios más donantes para intentar superar la cifra alcanzada el año pasado, que se quedó en 348 personas. La maratón de donación de sangre, que llega este año a su duodécima edición, culmina hoy sábado y arrastra que el jueves (primer día de la campaña) la lluvia hizo que no se cumplieran las previsiones. Así, según fuentes del Banc de Sang i Teixits, de Mútua de Terrassa, ese día acabó con 55 donaciones, cuando se preveían 70. Ayer el ritmo fue el previsto. Se calculaba que se alcanzarían los cien donantes y todo hacía prever que ese objetivo se conseguiría. A las 5,30 de la tarde ya se contabilizaban 70 donaciones y aún faltaba por completarse el tramo horario de entre seis y ocho de la tarde, cuando normalmente hay más afluencia. Por eso, se confiaba en ajustarse o incluso superar las previsiones.

Confianza

Hoy se espera que, al no ser laborable para gran parte de la población, se alcancen las 150 donaciones. "Hay muchas personas que por sus horarios no pueden venir entre semana, y confiamos en ellos también", explican desde el Banc de Sang, que hace un llamamiento a la ciudadanía para que se vuelque en la campaña. Y no tanto por superar el récord, sino porque las reservas de sangre en Catalunya andan limitadas. Hay para cinco días justos, y en el caso del grupo sanguíneo O negativo sólo para un día. Las donaciones se pueden realizar en el Banc de Sang i Teixits de Mútua de Terrassa (plaza del Doctor Robert, 5), de nueve de la mañana a ocho de la tarde manera ininterrumpida. Como novedad de esta edición, los donantes recibirán un sms cuando su sangre sea enviada a un hospital para realizar una transfusión.

Bajo el lema de "La superexperiencia de la donación de sangre. Mucho más de lo que das", el objetivo es concienciar a la ciudadanía de la importancia de donar sangre y convertir este gesto solidario en una jornada festiva. Implicando a entidades, instituciones, empresas y voluntarios de la ciudad, se han organizado diversas actividades que se llevan a cabo durante los tres días de la campaña.