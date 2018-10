"Nadie sustituye a Óscar Andreu" en el espacio "Està passant" de TV3

El mensaje es contundente. Hoy es su última aparición en el informativo satírico "Està passant" de TV3 y "Nadie sustituye a Óscar Andreu". El espacio de Toni Soler pierde la inestimable compañía del terrassense Òscar Andreu, que se incorpora a "La nit dels Òscars" con el otro Òscar, el Dalmau. La marcha de Andreu del espacio ya se sabía. Pero hace días que todos se preguntaban ¿Quién le sustituirá? La respuesta es: nadie. Para compensar su ausencia el informativo incorporará a diferentes colaboradores, mientras que Jair Domínguez y Elisenda Carod tendrán más presencia en pantalla.

"Me gustaría decir como Pep Guardiola, que marcho en el mejor momento del programa y que lo he dado todo, pero no... Ni es el mejor momento (pinta que el espacio crecerá y, mucho, hasta llegar a ser un clásico) ni me he vaciado... Aún tengo fuerza. Bastantes fuerzas para encarar un proyecto al lado de mi pareja de hecho Òscar Dalmau", ha explicado el humorista terrassense.

"La apuesta por Òscar tenía un punto de riesgo porque no había hecho nunca televisión, y en radio aparecía sobre todo a través de personajes ficticios. Pero desde el primer día vimos que tenía una gran comicidad y que resultaba divertido hablando prácticamente de cualquier cosa. Creo que ha crecido como comunicador y ha sido una de las claves del éxito de "Està passant". Lo echaremos de menos mucho", ha declarado Toni Soler sobre la marcha de Andreu.