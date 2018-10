La Seminci dedicará una muestra de los mejores cortos de la ESCAC de este año

Siete cortometrajes de final de grado producidos por Escac Films, se presentarán en la 63 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. En sección oficial se presentará "No me despertéis", dirigido por Sara Fantova, basado en una experiencia personal de la directora durante su adolescencia en Bilbao, en 2009. Se trata del único cortometraje español seleccionado en la sección oficial de la Seminci. En la noche del corto español podrán verse "Gusanos de seda", de Carlos Villafaina y "Tahrib", de Gerard Vidal. Además, este año el festival dedica una muestra a la ESCAC donde podrán verse cuatro cortometrajes de Escac Films: "Adalamadrina", de Carlota Oms; "Nacho no conduce", de Alejandro Marín; "Sin Pausa", de José Cachón y "Te busco en todos", de Celia Giraldo.