Andrea Ros protagoniza la serie "Si no t'hagués conegut" en TV3

"Es una serie muy diferente y lo que ha hecho Pablo Derqui ha sido histórico", ha comentado la actriz terrassense Andrea Ros respecto a la nueva ficción que TV3 estrena esta noche en el "prime time". Adrea da vida a Elisa, una joven madre de dos hijos y casada felizmente con Eduard (Pablo Derqui), al que un suceso inesperado le golpeará brutalmente su existencia. "Ha sido un lujo interpretar a un personaje que hace tantas cosas diferentes, incluso contradictorias. Y, sobre todo, un personaje femenino interesante, en una relación de pareja que es de tu a tu y no sólo una 'acompañante'", añadió Andrea Ros en la presentación de la serie.

Nacida del talento del dramaturgo terrassense Sergi Belbel "Ai no t'hagués conegut" se presenta como la gran apuesta para los lunes por la noche en TV3. "Estamos frente a una gran serie que no tiene nada que ver con todo lo que se ha realizado hasta ahora, con un nivel de calidad excepcional", ha descrito el director de la cadena Vicent Sanchis.

"Puede haber tantos universos diferentes como opciones no escogidas en la vida". Esta es la frase que ha inspirado a Belbel para crear este drama romántico de 10 episodios. La serie, producida por Diagonal TV, se preestrenó el viernes en el Festival de Sitges.

En el elenco participan actores tan conocidos como Mercedes Sampietro, Montse Guallar, Muguet Franc, David Vert o Javier Beltran.