La Grossa de Nadal, ja la tenim a tocar!

Sí, sembla mentida com passa de ràpid el temps, però d´aquí poques setmanes els llums de colors engalanant façanes i carrers ens avisaran de nou que ja és Nadal. I una de les tradicions més arrelades quan s´acosten aquestes dates és la de comprar loteria per a l´històric sorteig del 22 de desembre.

La primera rifa de la Grossa de Nadal va celebrar-se, ni més ni menys, que l´any 1812. Quantes alegries ha repartit al llarg de tot aquest temps! I quantes vides econòmicament mig resoltes (o potser resoltes del tot) ha deixat!

Aviat tindrem de nou l´oportunitat d´aconseguir allò que tantes vegades somniem: una injecció econòmica que ens permeti, com diu la frase feta, si més no "tapar forats". El mitjà per aconseguir-ho, són els 170 milions de dècims que el juliol passat es van posar a la venda per a l´esmentat sorteig. Cada un d´ells costa 20 euros, com en anys anteriors. El 70 per cent de la recaptació es destina a premis, així que enguany es repartiran uns 2.380 milions d´euros, segons Loterías y Apuestas del Estado.

Per cada dècim premiat amb la Grossa de Nadal, l´agraciat rebrà 400 mil euros (20 mil, per euro jugat). El segon premi també posa les dents ben llargues: 125 mil euros per papereta; el tercer, és de 50 mil euros per dècim; també hi haurà dos quarts premis (de 20 mil euros per cada papereta); i vuit cinquens premis (amb 6 mil euros per dècim). Per als amants de les terminacions, recordem que l´any passat la Grossa de Nadal va acabar en 8.

En concret va recaure en el número 71.198, que es va vendre sobretot al municipi gallec de Vilalba, a la província de Lugo, i en menor mesura a Màlaga, encara que també va "esquitxar" molts altres municipis, des de Sort fins a Jaca, Baeza, Madrid, Múrcia, Santander, Cadis, Torrejón de Ardoz... I si la Grossa de Nadal caigués aquest any a Terrassa?

Val a dir, per a tothom que es fixi en les estadístiques, que el 5 és la terminació que més cops ha sortit premiada al sorteig. Ho ha fet en fins a 32 ocasions.

Els seus dos veïns a l´escala numèrica, el 4 i 6, el segueixen de prop, amb 27 premis a la butxaca cadascun.

En la banda contrària, la terminació menys agraciada ha estat l´1, amb vuit premis de la Grossa. Però del que es tracta es de temptar la sort... I, potser, de trencar les estadístiques...