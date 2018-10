Cuinar al wok, bo i saludable

Un menjar sa, elaborat amb rapidesa i poc oli, que té un característic sabor fumat, lleugerament caramel·litzat. És el resultat de cuinar amb un wok, una mena de paella que generalment està feta d´acer al carboni i que es caracteritza per tenir una forma arrodonida.

Aquesta estructura agafa temperatures molt altes en poc temps, de manera que els aliments es cuinen a "foc viu", amb una flama alta. A més, el wok té un mànec de fusta. Qui salteja el que hi ha a dins, l´agafa amb força i segueix un moviment circular i constant, conegut com a "wok hei".

La cuina amb aquest estri és pròpia dels països situats a l´Extrem Orient i al Sud-est asiàtic. Des d´aquest origen llunyà va arribar al món occidental. Primer va aterrar a ciutats com Àmsterdam i Nova York. Des de fa un temps, la moda del wok també ha trobat un lloc a casa nostra, on comencen a haver-hi establiments de menjar per emportar (l´anomenat "take away") preparat al wok.

Moltes receptes

L´arròs i els fideus són els dos ingredients més característics en aquest tipus de cocció. Al wok s´hi poden cuinar, per exemple, uns fideus "udon" amb pollastre o un arròs amb brots de soja. Però també tot tipus carns, peixos i verdures: uns espinacs saltejats amb sèsam; unes tallarines amb porc o uns llagostins amb nous i mel.

Això sí, abans de res haurem d´escollir el wok més adient. En el cas que els fogons de casa siguin de gas, el millor és decantar-nos per un wok amb un fons rodó. També n´hi ha que el tenen pla (són els preferibles si cuinem amb una placa elèctrica).

El llibre titulat "Delicias al wok", de Caroline Hwang i Julia Stotz (Lunwerg, 2018), indica que per aconseguir una calor homogènia i una bona reacció de l´oli, convé assegurar que el wok estigui fet amb acer al carboni o antiadherent, no amb acer inoxidable.

Trucs amb condiment

I perquè els plats al wok ens quedin increïblement bons caldrà que emprem un oli que s´escalfi ràpid, però que no es cremi. De fet, cada recepta suggereix l´ús d´un oli diferent. Els plats al wok sempre duen una salsa ("hoisin", d´ostres, cacauets, de curri i coco...). A més, les verdures han d´estar ben talladetes i si aporten una mica de color a la recepta, encara millor.

Una altra bona idea és tirar-hi ous que, en coure´s, quedaran com si fossin remenats i donaran sabor a la barreja. Sigui com sigui, abans de posar-nos a cuinar convé que tinguem tots els ingredients a punt, perquè la cocció al wok és d´allò més ràpida. Per guanyar una mica de tranquil·litat i no estressar-nos als fogons, un bon consell és cuinar en diverses tandes.

Per exemple, primer podem saltejar dos o tres ingredients de cop i guardar-los. Després fem els mateix amb dos o tres ingredients més de la recepta per acabar-los barrejant tots afegint-hi la salsa.

Un toc final molt propici per als plats elaborats amb el wok és tirar-hi algun tipus de condiment per sobre, com unes llavors de sèsam, uns fruits secs molts o alguna espècia addicional.

I ja només ens quedarà agafar els bastonets xinesos (o la forquilla, per aquells que sigui menys destres en el seu domini) i començar a obrir boca. De ben segur que repetirem!