La Primitiva deja en Terrassa un premio de casi 865.000 euros

Un terrassense, o un foráneo que validase el boleto en Terrassa, está de enhorabuena a lo grande desde el jueves por la noche. La Primitiva tocó aquí. Uno de los dos boletos de la primera categoría, correspondiente a seis números acertados, premiados en toda España fue sellado en Terrassa, en la administración de loterías número 23, la del centro comercial Carrefour ubicado en el sector Montserrat. El premio es de 864.067,01 euros.

Nadie acertó en la categoría especial, la de seis números más el reintegro, pero en el siguiente escalón de agraciados, el de la categoría primera, sí hubo dos boletos con los seis números acertados: el de Terrassa y uno validado en la administración número 67 de Sevilla.

El del jueves se convirtió en el cuarto premio más grande que ha dado la administración número 23 hasta ahora. Allí se vendió la lotería de El Niño agraciada en enero del 2009, con un reparto de 60.000.000 de euros. Y allí se había sellado una Quiniela de 540.000 euros en el año 2012. Lo del jueves, cómo no, generó el lógico entusiasmo en una administración muy popular en la ciudad. Los responsables del establecimiento abrieron ayer el local como si se tratase de cualquier jornada laborable. Vivían ajenos a la consecución del premio y fue una clienta la que informó a Maria Pietat Antequera y los suyos de lo acontecido: habían vendido La Primitiva premiada en el sorteo de unas horas antes. Al mediodía aún no tenían noticias de la persona afortunada (o la peña de amigos o compañeros de trabajo, que de todo hay en estas apuestas), pero el silencio de los ganadores no deja de ser habitual en estos casos cuando se habla de un premio abultado. "Con cantidades pequeñas sí es más normal que los agraciados vengan a la administración y lo digan", comentó Maria Pietat al poco de saber la buena nueva.

apuestas

La lotería La Primitiva recibió para el sorteo del jueves casi quince millones de apuestas. La combinación ganadora fue la compuesta por estos números: 2, 18, 24, 26, 27 y 30. Seis cifras como seis soles para los dos ganadores de la primera categoría: el que selló el boleto en Terrassa y el que lo hizo en la calle Llerena de Sevilla.

Las cuatro papeletas de segunda categoría (cinco más el complementario) fueron validadas en Madrid, Astorga (León), Noáin-Valle de Elorz (Navarra) y Dehesa Alta-La Orotava (Santa Cruz de Tenerife).

Como nadie acertó el jueves la categoría especial, el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva es más que tentador: un solo acertante podría embolsarse 42.500.000 euros, ahí es nada.