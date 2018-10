La Virgen del Pilar espera hoy los claveles de los terrassenses

Cada 12 de octubre, en Terrassa, como en Zaragoza, el Día del Pilar se celebra con una ofrenda floral a la Virgen, ante la catedral. La organiza el Centro Aragonés de nuestra ciudad, que hoy vuelve a invitar a los terrassenses a ponerle un clavel blanco a la imagen, en la Plaça Vella (donde habrá un puesto de venta, al precio de cuatro euros), y a vivir esta tradición aragonesa, que supone toda una jornada festiva.

Desde las diez de la mañana, la Virgen del Pilar estará esperando recibir las flores de los terrassenses en su manto. A las once, tendrá lugar la actuación del grupo de baile flamenco de Rosi Ugal, y las 11.30 está prevista una "ballada" de sardanas, a cargo de la colla del barrio de Sant Pere Nord, a la que se sumarán algunas socias del Centro Aragonés, vestidas de baturras, que han aprendido a bailar recientemente. Esta participación de folclore no aragonés en el Día del Pilar no es una novedad, sino que responde a la misma tradición. En Zaragoza hay un gran desfile de trajes regionales, y a la Virgen se le ofrecen canciones tradicionales de muchos lugares. "Nos gustaría que también en Terrassa reuniera todas las culturas", señala la presidenta del Centro Aragonés, Victoria Crespo.

La misa baturra es a las doce de mediodía en la catedral del Sant Esperit. La cantará -piezas litúrgicas con música y ritmo de jota- el grupo del centro, Los Pilares de Aragón, que tradicionalmente baila una pieza en el altar mayor. Es una ceremonia muy eseprada y emotiva, que suele llenar el templo.

Salvas de honor y bailes

A la salida de misa, la colla de "trabucaires" Bandolers de Terrassa dispararán sus salvas de honor, Los Pilares de Aragón bailarán jotas y temas de ronda a la Virgen, miembros del Centro Aragonés le pondrán claveles rojos, que contrastan con los blancos de los ciudadanos, y la Cruz de Lorena. A las 2.30 de la tarde, tendrá lugar la comida de hermandad en el Centro.

Pero las Fiestas del Pilar en Terrassa no finalizan hoy, sino que son una programación de todo este fin de semana de tres días (y que tuvieron su prólogo el pasado sábado con el pregón de Laura Masana). Mañana a las seis de la tarde, en el Teatre Principal, tendrá lugar el "Gran festival de jota aragonesa". Actúan en él los dos grupos del Centro Aragonés de Terrassa; Los Pilares de Aragón, con su repertorio de canto, baile y "rondalla", y Aires de Jota, de más reciente creación, que agrupa socios mayores. Las entradas tienen un precio de siete euros (cinco para los socios).

La alegría de la jota

Las Fiestas del Pilar en Terrassa, pues, constituyen una oportunidad única al año para conocer y disfrutar de este género de música y baile, cuyo arraigo no es exclusivo de Aragón. La jota es el alma del evento, lo que le da su carácter festivo. "No sé que tiene exactamente la jota, pero sí que te alegra la vida", señala Victoria Crespo. "Recuerdo que cuando vivía en Aragón, de pequeña, no me gustaban las jotas. Comenzaron a hacerlo al venir a Terrassa, y ahora son mi pasión. Las jota es alegre, y es lo que hace de este día una mañana muy bonita."

La programación finalizará el domingo con la representación de la obra "El parque de Maria Rosa", en la sede de la entidad, por el grupo de la misma, Aires de Aragón. "Es un sainete, que será seguido de un show musical, en playback, en el que los actores se caracterizan como cantantes famosos".