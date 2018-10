Miki, salvado por los profesores en la tercera gala de "OT"

El paso del terrassense Miki Núñez como concursante de "Operación Triunfo" vivió este miércoles su primer momento delicado. Tras interpretar la canción "Friday, I'm in love", del grupo británico "The Cure", con su compañero y gran amigo Joan Garrido, Miki fue uno de los cuatro propuestos por el jurado para abandonar "la academia" (una circunstancia que no se había dado en las galas anteriores).

"No habéis sabido interpretar bien el concepto de 'arrastrar la voz'. Joan, has estado tosco, áspero y tu tono se ha asemejado a una trompeta de feria. Miki, te he visto con la intención de brillar, pero no lo has hecho. Has gesticulado de manera rígida y no has conectado conmigo", sentenció el miembro del jurado Joe Pérez-Orive que, de hecho, se saltó las normas del programa y, en el caso de Joan y Miki, hizo que se levantaran los dos a la vez (y no uno por uno) a la hora de escuchar sus apreciaciones.

Cruza la pasarela

Junto al cantante egarense, los otros tres concursantes propuestos para abandonar el programa fueron Dave, Damion y el propio Joan Garrido. Eso sí, la inquietud para Miki duró apenas unos minutos, hasta que la directora de "la academia", Noemí Galera, anunció que los profesores habían decidido salvarle. A continuación, los compañeros hicieron lo propio con Dave. De manera que los dos nominados de la semana acabaron siendo Damion y Joan Garrido.

En la misma gala del miércoles, África tuvo que despedirse de sus compañeros, ya que el público apoyó mayoritariamente a Dave para que siguiera en "OT". Mientras que Julia fue elegida como la favorita de la semana.

"OT 2018", que se emite desde el Parc Audiovisual de Catalunya, situado en Terrassa, logró el miércoles un 17 por ciento de audiencia, siendo la opción televisiva más vista de la noche, a la par con la serie "The Good Doctor" de Tele 5.