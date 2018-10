Sergi Belbel: "Con la ficción televisiva multiplicas una historia de teatro"

La nueva serie creada por el guionista y dramaturgo terrassense Sergi Belbel y protagonizada por la actriz egarense Andrea Ros "Si no t'hagués conegut" ya tiene fecha de estreno. Llegará el próximo 15 de octubre a las 21.55 horas y será la gran apuesta del "prime time" de los lunes.

La serie parte de una idea original del propio Belbel. "Pueden haber tantos universos diferentes como opciones no escogidas en la vida" es la frase que ha inspirado al autor, que tuvo la idea de manera simultánea a una obra de teatro que se representó en Madrid. "La ficción televisiva nos permite meternos dentro de un personaje de forma más extensiva. Te permite tomar la historia, que podría ser para una obra teatral y multiplicarla como hace la serie", describe.

"Si no t'hagués conegut" es una historia de amor intensa, la de Eduard y Elisa, con un toque de ciencia ficción. "Piensa en tu recorrido vital y plantea dónde te habrían llevado las opciones que has desestimado, si hubieras tomado una decisión contraria. Un tema muy universal", añade Belbel. Eduard (Pablo Derqui), un hombre de negocios de mediana edad, casado felizmente con Elisa (Andrea Ros) y padre de dos hijos ve cómo su vida da un giro inesperado: una desgracia que él mismo provoca de manera indirecta le golpea brutalmente. Ni su mujer ni sus amigos pueden hacer nada para ayudarle. La aparición de un personaje misterioso, una mujer clave en su destino, (Mercedes Sampietro) hará que recupere poco a poco las ganas de vivir.