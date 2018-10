Los profesores salvan a Miki de la nominación en "Operación Triunfo"

El egarense Miki Núñez, concursante de "Operación Triunfo 2018", se salvó esta noche de la nominación gracias al voto de confianza de los profesores de la Academia. El terrassense no convenció al jurado con su interpretación de "Friday I´m in love", de The Cure, y fue propuesto para abandonar el programa. Sin embargo, el claustro de "OT" decidió salvarlo de la nominación. Joan, su pareja esta semana, tuvo menos suerte y acabó siendo uno de los dos nominados finales junto a Damion.

Dave se salvó de la expulsión al recibir el 80% de los votos de los espectadores y aunque el jurado volvió a proponerle para abandonar la Academia, sus compañeros decidieron que no volviese a estar nominado. África se despidió del programa pese a su aplaudida actuación con "God is a woman", de Ariana Grande.

La favortita de la noche fue Julia.