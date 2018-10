Vesteix la teva llar de tendències

L'arribada de la tardor és un bon moment per redecorar casa nostra o si més no, adaptar la roba de la llar a aquesta estació. I és que amb la tardor, les temperatures baixen, i cal canviar catifes, llençols i altres tèxtils per emmotllar-nos a aquesta nova situació. Així, buscarem roba que ens aporti més escalfor i confort. En aquest sentit, la llana, el vellut, el cotó, el pèl i el caixmir són alguns dels teixits que ens ajudaran a abrigar casa nostra.

Arribar a casa i tenir la sensació de llar és l´objectiu que ha de perseguir la renovació dels tèxtils. Crear l´atmosfera més adequada és sinònim de benestar.

Una de les estances on això pren més rellevància és el dormitori. Allí, l´atmosfera ha de convidar al descans i els complements que hi integrem han de facilitar la calma per desfer-nos de les tensions que ens envaeixen durant el dia. Tampoc hem d´oblidar que un bon despertar és fonamental per encarar la jornada amb vitalitat i energia. Si ho fem en un ambient en el qual ens sentim còmodes, tot serà més favorable. Així, la roba de llit ha de crear un entorn relaxant i assossegat perquè el son sigui realment reparador. Escollir els tons i les textures més càlides i suggerents afavorirà la tranquil·litat necessària prèvia al son.

Les habitacions dels més petits, però, són un món a part. Allí dominen les propostes amb elements còmodes i coloristes per aconseguir que en uns metres pugui projectar-se una gran aventura. La decoració de les habitacions infantils dissenya un món propi en el qual la creativitat es transforma en el "leitmotiv" a desenvolupar. Una estora que sembla una autopista, un llit que simula una tenda de campanya, un paper pintat que dibuixa sobre la paret els arbres d´un bosc, el cel ple d´estrelles o uns llençols que recreen el món dels seus dibuixos animats preferits són elements que contribueixen a configurar un espai de diversió i festa.

Més enllà dels dormitoris, també hem de prestar especial atenció a la sala d´estar. Aquesta és una de les estances on passem més hores. Per aquest motiu és molt important cuidar fins a l´últim detall en la decoració. Escollir les cortines, els coixins, les catifes i, si és el cas, la funda del sofà és una decisió rellevant que pot influir, fins i tot, en el nostre estat d´ànim. Però no només ens hem de regir per una qüestió estètica, sinó que també hem de tenir en compte que siguin elements funcionals i útils, que permetin crear un entorn confortable i acollidor.

Menjador, cuina i bany

Quant al menjador, a les botigues de roba de la llar trobarem múltiples opcions d´estovalles, individuals i tovallons. Els professionals d´aquests establiments ens ajudaran a escollir les del teixit i la mida que més ens convingui. D´aquesta manera, aconseguirem una bona imatge a taula.

Per a la cuina, també és important escollir uns bonics i còmodes davantals, agafadors i draps.

D´altra banda, també convé renovar les tovalloles del bany cada cert temps. Tenir-les a joc ajudarà a donar una imatge d´ordre.