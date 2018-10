¿Cómo ve el nuevo bus para ir al Parc Natural de Sant Llorenç?

A partir del 12 de octubre se podrá acceder al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l´Obac en transporte público. Y es que la Diputació de Barcelona y la Generalitat de Catalunya pondrán en marcha una nueva línea de autobús gestionada por la empresa Transports Generals d´Olesa que funcionará todos los fines de semana y días festivos y que unirá Terrassa con Mura y Talamanca, pasando por el paraje natural. La iniciativa, que pretende que se pueda disfrutar de este espacio de forma universal y sin necesidad de vehículo propio, ofrecerá billetes sencillos, válidos para todo el día, que permitirán subir y bajar del bus tantas veces como se desee. El precio será de 2,20 euros entre Terrassa/Matadepera hasta el Coll de Estenalles y de 3,10 euros hasta Mura y Talamanca. Los menores de 12 años viajarán gratis. Los promotores del servicio también han diseñado un billete combinado tren-bus para que los visitantes puedan llegar a Terrassa con FGC y allí coger el servicio de bus hasta el parque. El precio de este billete de ida y vuelta desde Barcelona será de 11,15 euros.

Joan Bosch Roig

Comercial, 59 años

"Me parece perfecto. Creo que es una muy buena idea. Hay mucha gente que no tiene coche y no puede ir al parque, por lo que un servicio de este tipo me parece genial. El precio del billete sencillo me parece fantástico. Veo muy bien que pagando poco más de 2 euros puedas disfrutar de este entorno. También veo bien la iniciativa del billete combinado. Yo suelo ir al Parc Natural de Sant Llorenç y a veces está un poco masificado pero creo que el problema no está en la masificación sino en el inicivismo de unos pocos."

Sadurní Montserrat Carreras

Jubilado, 70 años

"Me parece fantástico. Creo que está muy bien. Así la gente podrá ir a pasear por la montaña. El precio del billete sencillo me parece muy bien y la iniciativa del billete combinado, también. Yo suelo ir al Parc Natural de Sant Llorenç y a la sierra del Obac. Se acumulan muchos coches pero yo suelo encontrar sitio para aparcar."

Sergio Martín Gutés

Impresor, 35 años

"Está bien. El Parc de Sant Llorenç está muy cerca y a lo mejor hay gente que no lo conoce. Veo bien que se ponga en marcha un línea de bus para llegar allí. El precio del billete sencillo está bien. Yo, años atrás, iba mucho más que ahora pero sigo yendo de vez en cuando."

Dolors García Campos

Trabajadora social, 56 años

"Me parece fantástico. Hay gente mayor a la que a lo mejor le gustaría ir a pasar el día o un ratito a la naturaleza y no tiene coche. También hay gente joven sin vehículo privado. Además, creo que la puesta en marcha de esta nueva línea de bus es una forma de acercar la naturaleza a la ciudadanía. A veces se acumulan muchos coches y no tienes donde aparcar, por lo que el bus me parece perfecto. Creo que el precio del billete sencillo es correcto. Cuando mis hijos eran pequeños sí que íbamos a Sant Llorenç; ahora no tanto."



Enric Barceló Nicolás

Jubilado, 70 años

"Me parece muy bien; me gusta mucho. Un parque natural se tiene que cuidar y una línea de bus a lo mejor ayuda a reducir el número de coches y la polución en la zona. Cuando yo era joven iba mucho; ahora también sigo yendo de vez en cuando. A la hora que yo llego no hay problemas para aparcar pero cuando me voy sí que hay muchos coches. Creo que estaría bien restringir el acceso. El bus es una buena alternativa; además, llegará hasta Talamanca y Mura, lo que está muy bien."



Carme Moreno Clares

Administrativa, 56 años

"Creo que es una idea magnífica que permitirá acercar a la gente a un sitio muy chulo. El precio del billete sencillo es razonable; está muy bien. La opción del billete combinado también es interesante."

Aurora López Brocal

Conserje, 49 años

"Genial; me parece muy bien. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l´Obac es un sitio que vale la pena visitar. Yo no voy demasiado; me gustaría ir más. Creo que todos merecemos disfrutar de este lugar. Tenemos que aprovechar que lo tenemos aquí al lado. No todo el mundo puede ir en coche, por lo que el bus me parece muy bien. El precio del billete sencillo es genial; está súper bien."

Álex Alfonso Cantos

Jardinero, 25 años

"Me parece muy bien. Creo que hay que priorizar todo lo que es cultura y naturaleza. Cuando era pequeño iba a menudo al Parc Natural de Sant Llorenç, casi cada semana; ahora no voy tanto pero creo que es un sitio que hay que visitar sí o sí. Además, lo tenemos súper cerca. Creo que el precio del billete de esta nueva línea de bus es asequible."

Maria Carme Moreno García

Contable y dependienta, 61 años

"Me parece una iniciativa fantástica, sobre todo para la gente mayor. Los jóvenes pueden ir en coche pero la gente mayor, no. Con el bus podrán ir a pasear por la zona sin necesidad de que los acompañe ningún familiar o amigo. El precio del billete sencillo me parece fantástico; más que razonable. La opción del billete combinado también está bien. Sin embargo, que vaya mucha gente a veces tampoco es bueno."

Carme Fortes Villegas

Jubilada, 63 años

"A mi, me parece bien. Todo lo que sea favorecer la movilidad y las salidas a la naturaleza está bien. Si allí hay problemas para aparcar, el bus puede ser una buena alternativa. El precio del billete no está mal. Yo soy de Sant Cugat y no he ido nunca al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l´Obac. A lo mejor lo pruebo."

Adrià Vilar Farré

Informático, 32 años

"Está bien. Es una buena iniciativa. Hay gente que no tiene vehículo privado y ahora podrá ir en bus. Además, también es un forma de descongestionar el parque natural. El precio del billete me parece bien aunque el servicio también podría ser gratuito."

Teresa Montañá Puig

Jubilada, 64 años

"Me parece perfecto. Así no habrá tanta acumulación de coches. Además, quien no tenga coche, ahora lo tendrá más fácil para ir al parque natural. Yo estoy jubilada y voy cada quince días, pero suelo ir los jueves y no tengo problemas. Los fines de semana, que es cuando la mayoría de gente tiene el día libre y puede aprovechar para ir a la naturaleza, hay muchos coches. Pienso que este servicio de autobús a lo mejor ayudará a que no haya tantos coches en la zona. Creo que es una buena iniciativa. Hay que hacer propaganda y poner unos buenos horarios."