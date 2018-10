Cristina Salmerón, concursante terrassense en "El got d'aigua" en TV3

La terrassense Cristina Salmerón es una de las 20 aspirantes elegidas para participar en el nuevo concurso de TV3 "El got d'aigua", un show de la palabra que busca al mejor orador o la mejor oradora de Catalunya. El espacio se estrena mañana a las 21.55 horas con una emisión doble que sustituye al "30 minuts". Cristina tiene 21 años, es estudiante del cuarto curso de Comunicació Audiovisual en la Universitat Autònoma de Barcelona a Bellaterra, y ha sido seleccionada en un cásting con más de 400 aspirantes. Fue precisamente la delegada de clase la que animó a Cristina a inscribirse en las pruebas. "Envié un vídeo de corta duración pero las expectativas que tenía eran cero. Ha sido una gran sorpresa. Aún no me lo creo", explica.

Simpática, expresiva y muy comunicativa ahora se siente segura para incluso llegar a la gran final de este nuevo "docutaiment" con ingredientes de "talent show". Apasionada del medio televisivo hoy comentaba a este diario que se siente feliz "por conocer cómo se hace un programa por dentro y aprender junto a un equipo técnico y profesional que puntúo con un 10".

Los candidatos deberán seducir al jurado y al público y dominar el contenido y la puesta en escena de su discurso, relacionado con situaciones que propondrá el programa. "El got d'aigua" está presentado por la periodista Samantha Vall y Alba Florejachs y Gemma Lligadas, las coachs de los concursantes.