Programa inclusiu

Són molts els centres educatius de Terrassa que compten amb un hort a les seves instal·lacions. En aquest cas, l´hort es converteix en un recurs pedagògic a través del qual els alumnes aprenen com s´obtenen els vegetals, a més d´apropar-se a la natura, i, possiblement, de millorar els seus hàbits alimentaris . És l´anomenada "horticultura escolar".

Des de fa onze anys, la Fundació Fupar va un pas més enllà a través del programa "Hort a les escoles". "És un projecte pioner a Terrassa i Catalunya, en el qual diferents equips amb discapacitat intel·lectual de Fupar es converteixen en mestres pel que fa a l´hort d´alumnes que pertanyen a escoles ordinàries de Terrassa", assenyala l´Anna Sanglas, pedagoga i coordinadora d´activitats del Centre Ocupacional de Fupar. A l´actualitat, el programa es desenvolupa a set escoles (Serra de l´Obac, Enxaneta, Virolai, Escola Pia, Vallparadís, Karmel i Coloraines –aquesta va ser la primera a posar en marxa el programa, ja fa més d´una dècada–). "L´activitat s´ofereix a alumnes d´escoles ordinàries que tenen entre 2 i 6 anys", indica Sanglas. Els beneficis són mutus, tant per al nen com per al mestre de Fupar.