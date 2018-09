Les bugaderies d'autoservei, a l'alça

Quan es parla de les bugaderies, sovint es pensa en una bugaderia industrial, una gran empresa. De fet, en aquest àmbit, aquest és el model de negoci més estès a Espanya. No obstant això, en els últims anys s´ha registrat un canvi destacable: l´obertura de petites bugaderies, en la seva majoria, d´autoservei. Aquest tipus d´establiments, d´estil nord-americà i europeu, ja forma part del paisatge urbà espanyol.

Aquests comerços disposen de diverses màquines, que permeten fer diferents tipus de rentat segons la roba bruta que tinguem. A més, tenen rentadores i assecadores amb diverses capacitat; la gran majoria, programables al gust de cadascú. Mentre dura el rentat o l´assecat, com que la porta de la màquina queda tancada, el client pot marxar i tornar en el moment de treure la roba. Si ho prefereix, també pot quedar-se i esperar.

Els seus principals clients són immigrants, persones de pas, gent que té poc temps per realitzar certes tasques domèstiques i estudiants que viuen en pisos o residències sense rentadora i/o assecadora.

Hi ha alguns pisos que no tenen un lloc adequat per penjar la roba i certes rentadores no adequades per determinades peces de roba. A més, tot que les màquines domèstiques actuals són més grans que les d´abans, algunes tenen una capacitat insuficient per la mida de certes peces i no aguanten el seu pes en mullar-se. Per certs tèxtils com les cortines, les fundes de sofà, els edredons, la roba de llit, o inclòs les tovalloles grans (que són difícils de manejar quan estan humides), hi ha qui prefereix acudir a un local especialitzat, que de vegades disposa també de servei de planxat. A més, molts d´aquests serveis de bugaderia obren els 365 dies de l´any, amb un horari bastant ampli.

Un altre sector que també està en auge és el dels serveis de costura. Abans era comú que les àvies i les mares fessin la vora als pantalons, sorgissin descosits i botons, arreglessin la goma de les faldilles o els pantalons? però ara cada cop hi ha menys gent que sàpiga cosir. Per això, els serveis de costura tenen cada cop més clientela, que hi acudeix o bé per arranjar peces de roba deteriorades o bé per adaptar-les a les seves necessitats.

Fer la vora, cosir uns baixos, eixamplar o estrènyer la cintura d´uns pantalons o una faldilla, eixamplar i escurçar les mànigues d´una jaqueta, modificar el coll en una samarreta, fer els acabats d´una cortina, reparar o canviar cremalleres de tot tipus, fer cosits decoratius o posar pegats interiors o exteriors són només alguns dels nombrosos serveis que ofereixen aquests establiments.