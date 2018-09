¿Qué recuerdos guarda del 1 de octubre de 2017?

El sábado 30 de septiembre de 2017, Diari de Terrassa dedicó su sección del debate a preguntar a doce egarenses como creían que se desarrollaría la jornada del 1-O. A pocas horas para el referéndum convocado para aquel domingo 1 de octubre y suspendido por el Tribunal Constitucional, seguían habiendo muchas incógnitas. El Govern catalán aseguraba que se votaría, mientras que el Gobierno español reiteraba que la consulta era ilegal, que carecía de garantías democráticas y que lo que sucediera el día 1 no sería un referéndum. Nadie sabía de lo cierto qué es lo que acabaría pasando. La mayoría de los entrevistados no tenía claro si los catalanes podrían votar aquel domingo. Aun así, fueron muchos los que aseguraron que lo intentarían.

Un año después de aquella jornada, Diari de Terrassa ha entrevistado a otros doce terrassenses para conocer los recuerdos que guardan de aquel día y la valoración qué hacen de todo lo ocurrido desde entonces. La mayoría considera que fue un día con mucha incertidumbre, muy intenso, duro y emocionante.

Marina Morales Núñez

Estudiante, 18 años

"Yo no salí apenas de casa. No fui a votar. No podía por edad pero aunque hubiera podido no hubiera ido. Respeto la opinión de los demás pero yo no soy independentista. Recuerdo imágenes con mucha gente. Creo que fue un caos."

Jaume Forés Juliana

Actor, 27 años

"Recuerdo que el 1-O salí de trabajar a las cinco de la mañana y fui a mi colegio electoral, en Badalona. Yo fui vocal de una mesa. Recuerdo los problemas para validar los votos y el miedo a que vinieran policías o guardias civiles. Lo recuerdo como un día con mucha angustia y dudas pero también con ilusión y esperanza. Creo que el 1-O sirvió para demostrar que si nos organizamos somos capaces de todo."

Mercè Tarragó Crima

Comadrona, 30 años

"Lo recuerdo, por un lado, con alegría porque el pueblo se unió y pudimos manifestarnos, pero por otro lado, con frustración y dolor por las cargas policiales y todo lo que ocurrió. Creo que fue un día para recordar, un día que pasará la historia. Yo no esperaba que las cosas fueran como han ido. Yo esperaba ver ya una Catalunya independiente."

Pepi Mayordomo Simón

Pensionista, 67 años

"Fue muy emocionante. Yo soy de Talamanca y hasta la una de la madrugada no supimos donde pondrían la urna. Solo tuvimos una. Mucha gente durmió allí. La Guardia Civil se iba acercando y hacia las cinco de la tarde cerró el colegio y el recuento se hizo en otro sitio. No estoy nada de acuerdo con la situación que estamos viviendo, por eso participo en movilizaciones y ´sopars grocs´."

Stefani Luciani Vidal

Tanopractora y maquilladoa profesional, 30 años

"Yo estuve primero en el INS Terrassa y después en Can Boada. Estuve allí hasta las diez de la noche con miedo, viendo lo que estaba pasando en Barcelona... Fue muy duro pero fue un antes y un después. Para mi, el 1-O se demostró el odio sin filtros del Estado español hacia Catalunya. Me parece desmesurado que hoy hagan un reconocimiento a policías y guardias civiles en Barcelona."

Rebeca Baena Baena

Psicóloga, 32 años

"Fue un día muy duro y emocionante. Sentí libertad al poder votar y expresar lo que sentimos, lo que somos y lo que queremos, pero también fue muy duro por todo lo que sufrimos. Desde aquel día hasta ahora ha sido todo un poco complicado pero si tenemos que buscar algo positivo en todo esto yo destacaría el sentimiento de comunidad y de que si estamos juntos somos más fuertes."

Teresa Tamayo Ruiz

Prejubilada, 63 años

"Recuerdo incertidumbre. Al ver algunas imágenes en los informativos tuve un poco de miedo. Yo no voté porque no creía en esa votación. No es que crea que la gente no tiene derecho a votar pero no me gustaron las formas. Yo soy andaluza pero llevo 40 años en Catalunya y esto me desgarra porque yo amo Catalunya pero también amo Andalucía. Ahora estoy preocupada e incómoda, cuando nunca me había sentido así."

Paula Russo Campi

Administrativa, 36 años

"Tengo un recuerdo muy feliz, de unidad, de un pueblo que lucha por lo que quiere. El 1-O, para mi, fue el principio del final. Aunque haya gente que diga que los políticos nos han abandonado, yo valoro lo ocurrido positivamente; creo que todos remamos hacía la misma dirección. Creo que nuestros políticos pasarán mucho tiempo en prisión injustamente pero, por otro lado, creo que estamos más cerca de ganar."

Jordi Benet Company

Maestro, 48 años

"Lo recuerdo como un día muy intenso. Aún me emociono. Creo que dimos una lección de paz, de determinación y de voluntad de llevar adelante el proyecto de la República catalana. Valoro todo lo ocurrido desde entonces con una cierta desilusión. Después de todo el esfuerzo que hicimos para hacer posible el referéndum y ganarlo, creo que los dirigentes políticos no han estado a la altura."

Manel Mármol Sàmper

Programador, 37 años

"Fue muy intenso. Fue bastante duro por toda la violencia y las medidas injustificadas que tomó el Estado pero también fue muy emotivo ver a tanta gente unida por una causa común. Por parte del pueblo el compromiso ha sido muy claro pero por parte de la clase política, no. Esperaba más."

Lourdes Medallo Muñiz

Consultora de recursos humanos, 38 años

"Yo estuve en Lanaspa. Fue muy emocionante. Hubo mucha gente unida para prepararlo todo. El 1-O fue una gran movilización social. Nunca hubiera podido imaginar que se movilizaría tanta gente."

Josep Maria Guil Domènech

Director financiero, 49 años

"Había mucha expectación e ilusión pero también hubo mucha indignación y miedo a medida que supimos lo que iba pasando. Era la culminación de un proceso de muchos años, la respuesta a la voluntad de mucha gente. Pensaba que tendría consecuencias más inmediatas. Por desgracia no ha sido así."