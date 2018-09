ERC denuncia insultos

En el turno de ruegos y preguntas, el portavoz de ERC-MES Isaac Albert denunció que los integrantes de Terrassa por la Unidad que se encontraban entre el público y que desplegaron una bandera española y una senyera frente a la bancada independentista profirieron "insultos" contra los concejales. "Que muestren pancartas, banderas, símbolos o silven no me supone ningún problema, forma parte de la libertad de expresión, pero no me parece bien que tengamos que aguantar insultos como los que hemos escuchado tras las intervenciones de los ediles", dijo. Alicia Tomás, secretaria de Terrassa por la Unidad, negó ayer que se profirieran ofensas. "En ningún momento se insultó a nadie ni lo haremos para defender nuestras ideas", dijo.