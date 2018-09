La programación se inaugura hoy de modo oficial 

El Festival TNT ofrece hoy el espectáculo inaugural titulado "Col Blood" en el Teatre Principal. Se trata de una propuesta que llega desde Bélgica de la mano de Michèle Anne de Mey y Jaco Van Dormael, junto al colectivo Kiss & Cry, que narra la historia de siete personajes mezclando diversos lenguajes, desde la microdanza hasta el cine pasando por la música. La banda sonora abarca diversos autores; desde Ravel y Shubert hasta David Bowie y Janis Joplin.

La programación para hoy acogerá más estrenos. Marc Villanueva presenta "El candidato", a través del cual propone una reflexión sobre el poder político. La obra, que también se presentará el sábado, es una creación también de Villanueva y se lleva a cabo en coproducción con el festival. Esta obra se presenta en un escenario poco convencional, en un domicilio particular, por lo que sólo la verá un público reducido. Otro de los estrenos es "Una historia universal", de David Espinosa. En esta pieza, su autor continúa experimentando con los objetos como elemento narrativo. Y a través de ellos, Espinosa intenta teatralizar la historia universal desde su particular perspectiva, generando un recorrido audiovisual por algunos de los acontecimientos que constituyen el desarrollo de la humanidad. La puesta en escena es una clase de historia singular.

Más obras

Siguiendo con los estrenos, Soren Evinson presenta "A Nation is born in me", en la que explora la creación en equipo y el impacto que tiene en el público. Asimismo, David Fernández ofrecerá su "No future yes", en la que indaga sobre la identidad digital, la tecnología y el cuerpo en una pieza futurista que, además, tiene problemas para ser contratada. Junto a las novedades, otras propuestas interesantes como la del grupo Paula Aros que leerá su "Correo", un conjunto de cartas rescatadas de un archivo mundial de Chile y que han sido escritas por personajes de la historia universal. Asimismo, la compañía Matarile Teatro, de Galicia, que abre su carpa del "Circo de pulgas" en el Teatre Alegria. En esta obra, Matarile Teatro ironiza presentando un circo degenerado y habitado por artistas que deberían ser felices pero ya no lo son. Remarcar también que Teresa Sánchez, de Terrassa, ofrecerá "Charles, Alice and me" en su escuela Les Pisanes.