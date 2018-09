Alarma en Can Boada Casc Antic por el incendio de una moto en un edificio

Un incendio desató la alarma este jueves en Can Boada Casc Antic. Ardió un ciclomotor aparcado en el portal de una vivienda en la calle de Viladecavalls. La escalera se llenó de humo. El incendio se declaró a las 5.25 de la tarde. La calle de Viladecavalls, junto a la del General Moragues, se llenó de agentes de la Policía Municipal y los Mossos d'Esquadra, y de efectivos de los bomberos. Llegó una ambulancia, pero los sanitarios no debieron intervenir porque no hubo heridos. La humareda afectó a la escalera y a la primera y la segunda planta del edificio. El fuego estaba apagado cuando llegaron los bomberos, que permanecieron una hora en el inmueble en trabajos de ventilación e inspección. La policía contactó con el centro de acogida de animales domésticos para que recogiese un perro hallado en la vivienda.