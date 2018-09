"In The Middle Of Norway", un documental con sello egarense, despierta gran expectación

El documental "In The Middle Of Norway", dirigido por la también cantante y compositora egarense (ex líder de la banda Big Head Troubled Boy) Mia P. Salazar, está logrando en poco tiempo una gran repercusión en los medios. La cinta retrata la doble vida de Jorge Martí Aguas, cantante de La Habitación Roja, a caballo entre Noruega y España. En el país nórdico reside con su esposa afectada por una enfermedad crónica y trabaja como enfermero de noche en un centro para pacientes con Alzheimer y demencia. El documental se estrena en España en el marco del festival Mostra de València-Cinema del Mediterrani el 24 de Octubre, y más tarde llegará a Barcelona, el 28 de octubre, donde se proyectará en el marco del Festival In-Edit de Barcelona, en el auditori del CCCB.