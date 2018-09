El Drac cambió veinticinco chupetes por otros de caramelo

Una valoración muy satisfactoria hace la colla del Drac de Terrassa de la "Diada del Xumet", cuya octava edición organizó el domingo en la Plaça Vella. Hubo actividades a lo largo de todo el día, y como en años anteriores, en cualquier momento de la jornada los niños podían entregarle al Drac su chupete, dando así el adiós a la etapa en que lo utilizan, para recibir a cambio otro de de caramelo. Esta vez lo hicieron un total de veinticinco pequeños.

Pero "el Xumet" fue también una programación disfrutada por familias enteras . Comenzó a media mañana con una sonora batucada de la Colla de Diables de Sant Pere Nord, y juegos y talleres infantiles; entre ellos, el concurso de dibujo "Dibuixa el Drac" y el "Joc del Drac", una gincama inspirada en el de la oca, pero con el bicho como protagonista y motivos terrassenses. Y los bailes del Drac Infantil.

La tarde comenzó con la "plantada" del Drac Infantil de Terrassa, los Dragonets Bessons de Sabadell y el Drac Infantil de Granollers (el Drac Petit d'Igualada, también anunciado, no se presentó). Después, unas doscientas personas participaron en la chocolatada con actuación de Miqui Giménez.

A las siete comenzó la cercavila por primera vez sin fuego, por un problema burocrático, explica Paco Salazar, presidente de Drac de Terrassa. "Para lanzar carretillas infantiles necesitas un certificado del fabricante que asegure que no tienen más de tres meses. El 3 de septiembre, nosotros le compramos carretillas para una actuación que tuvimos el día 8 y ésta. Cuando le pedimos el certificado para el 'Xumet', envió el mismo, con fecha del día 3. Y el Ayuntamiento nos dijo que no admitían que el mismo certificado sirviera para otra actuación."

Tres visitas de la policía

Pero lo que más sorprendió a Salazar es que, durante la diada, "en tres ocasiones, por la mañana, al mediodía y por la tarde (cuando ya recogíamos), nos vino la Policia Municipal. Y en las tres me pidió el DNI y los datos y nos informó que no podíamos tirar fuego, y me recordó que de hacerlo yo sería el responsable como presidente de la colla del Drac. También nos recordó que tampoco podíamos instalar inflables, que hace años ya no utilizamos. Tres veces. Cuando en años anteriores incluso se han olvidado de venir a cortar las calles para la cercavila y hemos tenido de ir a buscarlos. Por otra parte, tampoco ningún técnico de cultura del Ayuntamiento apareció en el 'Xumet'".