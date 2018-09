Aitana y Malú, invitadas en la primera gala de "Operación Triunfo" en La 1

El Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa, abre sus puertas esta noche a Gala 1 de "Operación Triunfo 2018", el talent show de La 1 que cuenta entre los dieciséis concursantes con el egarense Miki Núñez. La noche contará como invitadas de excepción a Aitana, un fenómeno musical y social tras su paso por "Operación Triunfo 2017", y Malú, que acude para presentar su próxima gira "Oxígeno Tour".

La noche será larga y llena de emociones. Por el escenario desfilarán por parejas los nuevos alumnos de la Academia para defender temas muy variados. Abrirán todos la ronda de actuaciones cantando "This is me", de El Gran Showman. El terrassense Miki Núñez interpretará con Carlos "El ataque de las chicas cocodrilo", de Hombres G.

"Operación Triunfo 2018" abrió sus puertas el pasado miércoles para recibir a 16 nuevos talentos que volverán a enamorar con sus voces. La gala 0 del programa musical fue el espacio más visto del día, con más de 2,3 millones de espectadores y un 20,5% de cuota de pantalla.