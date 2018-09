LGTB Terrassa pide el cese de la ministra de Justicia

LGTB Terrassa considera que el Ministerio de Justicia no puede estar en manos de Dolores Delgado a quien califica de "machista y lgtbifóbica" , tras hacerse público unas grabaciones en las que cita al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y le tacha de "maricón". LGTB Terrassa considera que "no se pueden tolerar los comentarios realizados por la ministra" y pide "el cese inmediato" de Delgado "al no estar a la altura de un Gobierno que se dice progresista". Asimismo pide la total condena por parte de todos los partidos políticos en estas declaraciones y que se abra una comisión de investigación en sus tareas desarrolladas como ministra para garantizar que no hayan perjudicado a mujeres y personas LGTBI.