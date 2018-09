¿Cómo valora que el Mercat del Triomf haya llegado a los 90?

El Mercat Municipal de Sant Pere celebra este fin de semana su 90º aniversario. El mercado, también conocido como del Triomf o "la plaça de Dalt", cuenta con una amplia cartera de clientes fieles a la filosofía de mercado. Muchos de los que compran en esta plaza lo hacen desde hace muchos años. Antes lo habían hecho sus madres y ellos siguen con la tradición. Sin embargo, el mercado también ha sabido atraer a nuevos clientes, sobre todo a jóvenes y no tan jóvenes que viven en el barrio desde hace unos pocos años. Con motivo del 90º aniversario, Diari de Terrassa ha querido conocer la opinión de algunas de estas personas que compran a menudo en el Mercat de Sant Pere. La mayoría de entrevistados señala que en este mercado, el producto es fresco y de calidad y el trato, cercano, familiar y personal. Estas son las razones por las cuales muchos prefieren comprar en este mercado en lugar de ir al supermecado. "Como el Mercat de Sant Pere no hay nada", asegura más de uno. "Aquí te atienden personalmente, te aconsejan y te indican", destacan otros.

Ramona Solé Gili

Jubilada, 66 años

"Es algo que vale la pena celebrar porque actualmente no hay demasiados mercados que lleguen a los 90 años. Yo ya venía de pequeña a comprar aquí con mi madre. Es gracias al esfuerzo de los paradistas que el mercado puede celebrar ahora los 90 años. Es habitual escuchar que el mercado es caro pero los productos son de muy buena calidad y la calidad tiene un precio. Hay cosas que compro en el supermercado pero el producto fresco me gusta comprarlo en este mercado."

Teresa Camañas Sales

Jubilada, 79 años

"Me parece fantástico. Antes había más paradas y era muy bonito pero como el Mercat de Sant Pere no hay nada. Mi madre ya compraba aquí cuando yo era muy pequeña y yo también he venido siempre. A mi no me gusta ir a comprar a otros sitios; me gusta comprar en el Mercat de Sant Pere; encuentro de todo."

Montserrat Muntada Sagrado

Jubilada, 66 años

"Lo valoro muy positivamente. El mercado no se puede substituir por grandes superficies. Es de agradecer que aún esté en marcha. Yo compro aquí desde que llegué al barrio, hace unos 30 años. Creo que todos los paradistas han hecho un esfuerzo para renovarse, para mejorar los servicios a los clientes y la presentación de los productos y dar garantías de higiene. Además, cuando compras en un supermercado tienes que quedarte toda una bandeja con comida para seis; aquí puedes comprar solo lo que te vayas a comer".

Maribel Piqué González

Jubilada, 67 años

"Lo valoro muy positivamente. Me gustaría que siguiera abierto muchos años más. Cuando cierra alguna parada me sabe muy mal. Como el mercado no hay nada. Para mi, es mucho mejor que los centros comerciales porque la venta es directa y el producto es mucho más fresco. Hace casi 50 años que compro aquí. A lo mejor deberían abrir más días por la tarde para que las personas que trabajan por la mañana también puedan venir a comprar."

Antonio Aunós Borràs

Jubilado, 70 años

"Muy positivamente. Es un servicio muy bueno para el barrio, es un punto de referencia. Yo compro en el Mercat del Triomf desde que llegué al barrio ahora hace unos 22 años. Soy cliente habitual porque tienen buen producto. En cuanto a producto fresco me gusta más el mercado que el supermercado."

Pere Barcelona López

Jubilado, 67 años

"A mi me gusta mucho el mercado. Llegué a Terrassa hace veinte años y desde que vivo en la ciudad, compro aquí. Me atienden personalmente, me aconsejan y me indican. Me gusta más el mercado que los supermercados. Vengo casi cada día, doy una vuelta y si me gusta lo que hay y está a buen precio, lo compro."

Nuri Pascual Agramunt

Dependienta de una panadería, 54 años

"Está muy bien. En el Mercat de Sant Pere hay un ambiente de barrio, familiar, todos nos conocemos... Yo ya venía con mi abuela cuando era pequeña y continuo igual."

Francisca López Carrasco

Jubilada, 65 años

"Mi madre ya compraba aquí y yo he seguido sus pasos. Vengo cada semana. Yo opino que en el mercado se compra mejor que en las grandes superficies. Aquí hay mucha variedad, te cortan la carne como quieras... A mi me gusta mucho."

Montse Carvajal Martínez

Sin empleo, 64 años

"Me parece estupendo. Hace muchos años que vengo a comprar aquí. Me gusta mucho más que ir a las grandes superficies, el trato es más personal. Desde que me casé, ahora hace 42 años, que compro aquí. El género es muy fresco. A lo mejor es más caro pero me gusta más. Hubo un tiempo que el mercado no tenía demasiada actividad pero ahora está más vivo."

Maria Carme Narváez Yera

Ama de casa, 62 años

"Me parece muy bien. Yo hace 40 años que vivo en Sant Pere y estoy muy contenta con el mercado. La atención al cliente es muy buena. Yo vengo muy a menudo; vivo cerca y vengo dos o tres veces por semana. Me gusta más el mercado que el supermercado, el trato es mas familiar y creo que el producto es más bueno. Además, encuentras un poco de todo."

Martí Ferrer Ruiz

Jubilado, 65 años

"Lo valoro de una forma positiva. Cada vez se tiende más a ir a grandes superficies y se valora menos el comercio de proximidad. Yo compro aquí desde pequeño; antes venía con mi madre. Ahora no hay tantas paradas ni tanto movimiento. Además, los precios son muy caros pero yo sigo viniendo por proximidad, por lealtad y por costumbre."

Marta Farell Duran

Enfermera, 53 años

"Lo veo genial. La gente ahora tiende a ir a grandes superficies pero yo creo que en el mercado hay más calidad. Yo siempre he comprado el producto fresco aquí. El trato es más personalizado, los paradistas conocen a los clientes... Es todo más cercano. Creo que los paradistas se han puesto al día, se han modernizado, pero me gustaría que hubiera más paradas de comida preparada."