Un árbol cae sobre vehículos y una casa en Les Fonts

No podía salir de casa porque se lo impedía un obstáculo imprevisto: un árbol. No un arbolito; un árbol de grandes dimensiones. Se desplomó, ayer de madrugada, en Les Fonts, y chafó un coche y una moto, y dañó la fachada de una casa y se llevó por delante cables eléctricos y de telefonía. No hubo heridos.

A las 5.15 de la mañana la Policía Municipal recibió dos llamadas consecutivas procedentes de Les Fonts. Un vecino de la zona comunicaba que no podía salir de casa debido a la caída de un árbol. Otro vecino llamó a la policía para explicar que un árbol se había desplomado sobre su coche estacionado.

Era el mismo árbol. Una dotación de la Policía Municipal se desplazó a la calle de Roma, lugar indicado por los requirentes, y comprobó que un pino de grandes dimensiones había caído sobre un automóvil y una motocicleta. Había arrastrado en su caer unos cables eléctricos y otros de telefonía, dañando los postes correspondientes, y golpeó la fachada de una finca.

El cuerpo local alertó a los bomberos a las 5.29 de la mañana. Dos dotaciones de Bombers se presentaron en la calle de Roma para cortar y retirar el tronco y el ramaje. A ello se aplicaron también operarios de Gestión del Espacio Público. La policía avisó asimismo a servicios de mantenimiento del suministro eléctrico y telefónico.

Guardias municipales cortaron el tráfico mientras duraron los trabajos de retirada del pino, que bloqueaba la puerta de entrada a la finca y la del garaje. El corte de circulación duró más de cinco horas.

La de ayer fue la segunda alerta por un desplome en pocas horas en el sector de Les Fonts. El lunes al mediodía, una rama cayó sobre unos cables en la calle de Marià Solà. Los bomberos recibieron una comunicación pero no llegaron a intervenir, según fuentes del cuerpo de emergencias. El incidente tuvo lugar dentro de una finca.