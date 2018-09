Esta tarde, pleno de reprobación al gobierno en limpieza y residuos

El pleno acoge esta tarde una sesión de alto voltaje político impulsada por Terrassa en Comú y ERC-MES y a la que se ha sumado la oposición en bloque (PDeCAT, Ciutadans, PP y CUP). Los partidos secundan una propuesta de resolución que "reprueba" la gestión del ejecutivo de Alfredo Vega en materia de residuos y limpieza viaria. Le piden que adopte "medidas correctivas inmediatas para revertir" la situación actual y que éstas se vean reflejadas en los proyectos de ordenanzas y presupuestos de 2019. Además, la oposición le da un mes al gobierno municipal para presentar un contrato programa que actualice y fiscalice el servicio de la empresa pública Eco Equip.

El pleno llega después de un verano "caliente" en materia de residuos y limpieza viaria. A finales de junio y principios de julio los contenedores de la ciudad se vieron desbordados y la presencia de voluminosos se disparó, coincidiendo con una merma de efectivos por relevos en la plantilla de Eco Equip. Las quejas se dispararon y los partidos piden ahora explicaciones al ejecutivo, al que critican su "incapacidad" para para mejorar la limpieza de la ciudad pese a las inversiones realizadas desde principios del mandato. También le acusan de ignorar las propuestas formuladas durante dos años por partidos, entidades y por el movimiento vecinal en la Taula de Residus.

Precisamente las ocho AVV que integran este órgano participativo acudirán hoy al pleno para exigir que se cumplan los acuerdos de la mesa. Las entidades amenazan con "abandonarla si no hay cambios".

La participación del movimiento vecinal en el pleno de hoy viene precedida de un episodio de tensión política. La semana pasada el gobierno comunicó a las AVV que no podrían intervenir porque el Reglamento Orgánico Municipal no lo contemplaba. La respuesta no gustó ni a las entidades ni a los partidos, que elevaron consulta al secretario municipal. También lo hizo el gobierno, según afirmó ayer. El alto funcionario aclaró que en los plenos extraordinarios la participación de entidades queda a criterio de los grupos, que el mismo viernes dieron un sí unánime.

En este clima ayer el ejecutivo compareció ante los medios para reiterar su posición en el debate de los residuos. El portavoz, Amadeu Aguado, tachó el pleno de "oportunista" y dijo que la limpieza "no está entre las primeras preocupaciones de la ciudadanía".

Marc Armengol, concejal de Limpieza y Recogida de Residuos, recordó una vez más que durante la crisis se congeló la aportación a Eco Equip para priorizar en servicios sociales, una situación que ha revertido a principios de este mandato. Desde entonces se han invertido 5,4,millones en el servicio. Se han contratado 32 personas, se ha renovado la flota con 21 vehículos nuevos y se han disparado los expedientes sancionadores porque "este es un problema de recursos, de gestión y también de civismo".

Eco Equip pondrá a prueba en noviembre la recogida de voluminosos por barrios o distritos y en 2019, anunció Armengol, se implantará la cuarta línea de carga lateral (660 contenedores nuevos y 1,2 millones de inversión).