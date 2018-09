Los alumnos de Les Aimerigues y Can Roca estrenan edificio

Una de las clases del nuevo INS Can Roca.

Una de las clases del nuevo INS Can Roca. Nebridi Aróztegui

Los alumnos de los institutos Can Roca y Les Aimerigues han estrenado esta mañana el curso y lo han hecho en los nuevos edificios que ha construido la conselleria de Ensenyament. El INS Can Roca, en la calle de Fàtima, acoge 609 alumnos de ESO y bachillerato y el de Les Aimerigues, en la calle de Icària, cuenta con 500 de las mismas etapas. Las direcciones y toda la comunidad se han mostrado satisfechas por el cambio de sede que supone mejorar en espacios y poner fin a una larga etapa de provisional. Can Roca estuvo seis años en barracones en la avenida de Béjar y Les Aimerigues, siete en la antigua Escola Germans Amat de La Maurina.